444.hu:Pápež sa k chudobným a migrantom stavia inak než Orbánova vláda

Budapešť 29. apríla (TASR) - Pápež František sa počas trojdňovej návštevy Maďarska stretol v sobotu v Budapešti nielen s utečencami z Ukrajiny, ale aj z Afganistanu, Sudánu, Iránu, Iraku i Pakistanu. Uviedol to server 444.hu, ktorý podotkol, že to vyplýva iba zo spravodajstva britskej stanice BBC, nie však zo správ maďarských médií, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



444.hu v tejto súvislosti pripomína, že v poslednom čase bol hlavným konfliktom medzi hlavou katolíckej cirkvi a maďarskou vládou fakt, že pápežov súcit so žiadateľmi o azyl bol v rozpore s protimigrantskou politikou vlády premiéra Viktora Orbána.



"Kým František si odvážal domov sýrskych utečencov z utečeneckého tábora (na gréckom ostrove) Lesbos, Orbán dal postaviť na južnej hranici plot z ostnatého drôtu a propagandistická mašinéria vo verejnoprávnych médiách informuje o narastajúcich hrozbách a nebezpečenstvách zo strany vycvičených a ozbrojených migrantov. Pritom sa často nevyhýbajú tieto médiá ani falšovaniu kontextu alebo priamo falšovaniu správ, dokonca migráciu spájajú s terorizmom," píše server.



444.hu dodáva, že vláda v marci 2016 zaviedla núdzový stav spôsobený masovou migráciou, ktorý po viacerých predĺženiach ešte stále trvá. Kabinet toto nariadenie naposledy predĺžil do 7. septembra tohto roka.



Hlava katolíckej cirkvi na sobotňajšom stretnutí, na ktorom boli prítomní aj chudobní a bezdomovci, povedal, že je hlboko dojatý, že okrem materiálnych potrieb venujú maďarské charitatívne organizácie pozornosť aj mentálnemu stavu a dôstojnosti ľudí.



"Vaša starostlivosť sa vzťahuje aj na ich osamelosť a boj o to, aby sa cítili milovaní a prijatí vo svete," dodal František.



Podľa 444.hu pápež zrejme netuší, že pred piatimi rokmi v Maďarsku prijali zákon, na ktorého základe polícia musí zadržiavať a stíhať ľudí žijúcich na ulici.



Podľa ochrancov práv ide o nevymáhateľnú, ponižujúcu a neľudskú legislatívu. Namiesto nej by mal byť posilnený sociálny systém, podčiarkol server.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)