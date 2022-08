444.hu: Rozšírenie elektrárne Paks dostalo len čiastočné povolenie

Budapešť 27. augusta (TASR) - Maďarská Národná agentúra pre atómovú energiu (OAH) udelila iba čiastočné stavebné povolenie na projekt rozšírenia jadrovej elektrárne Paks – a týka sa v podstate len budovania jej základov. Uviedol to v sobotu spravodajský server 444.hu. Podľa tohto zdroja z dokumentov OAH vyplýva, že atómová agentúra požaduje od spoločnosti MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ďalšie doplňujúce údaje potrebné na stavebné povolenie.



Tento rok sa môžu začať stavať nanajvýš základy blokov, aj to jedine na vlastnú zodpovednosť staviteľa. Jadrová agentúra OAH totiž podľa 444.hu neručí za to, že na tieto základy bude možné vybudovať reaktory.



Povolenie v piatok na Facebooku maďarský minister vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý je zodpovedný za výstavbu, označil za míľnik a povedal, že skutočná fáza výstavby sa už môže začať, pričom nové bloky môžu začať fungovať do roku 2030.



"Udelenie stavebného povolenia dokazuje, že výstavba nových blokov atómovej elektrárne Paks spĺňa najvyššie a najprísnejšie maďarské i medzinárodné normy a požiadavky," dodal vtedy Szijjártó. Týka sa to podľa neho aj požiadaviek oblastí požiarnej ochrany, ochrany pred katastrofami, ochrany životného prostredia a banského dozoru.



Vedúci predstavitelia ruskej štátnej korporácie pre jadrovú energetiku Rosatom 5. mája v Istanbule ubezpečili Maďarsko, že z hľadiska technológie je ich firma schopná zrealizovať dostavbu.



Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov po schôdzke so Szijjártóom 21. júla v Moskve potvrdil záujem Ruska i Maďarska na projekte atómovej elektrárne Paks 2, ktorý podľa jeho vyjadrenia vnímajú obe strany ako strategický projekt.



Dohodu o spolupráci medzi Maďarskom a Ruskou federáciou o mierovom využívaní atómovej energie podpísali 14. januára 2014 pri Moskve za účasti predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána a ruského prezidenta Vladimira Putina.



Pôvodný termín dokončenia dostavby dvoch nových blokov elektrárne, rok 2023, sa v procese prijímania zákona o ruskom úvere a schvaľovania projektu Európskou úniou posunul na roky 2026–2027. Projekt v hodnote 12 miliárd eur majú podľa pôvodných plánov financovať z 80 percent ruské štátne banky.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)