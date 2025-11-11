< sekcia Zahraničie
444.hu: Szijjártó rokoval v Litve s Žemaitaitisom
Autor TASR
Budapešť/Vilnius 11. novembra (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó rokoval vo Vilniuse s predsedom litovskej koaličnej strany Úsvit Nemanu (Nemuno aušra - NA) Remigijusom Žemaitaitisom. Szijjártó z pondelňajšieho stretnutia zverejnil príspevok na Facebooku. Server 444.hu v tejto súvislosti uviedol, že schôdzka vyvolala rozruch v tamojšej koalícii, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Litovskí politici sa len zriedka vyjadrujú pozitívne o Maďarsku, keďže máme na vojnu na Ukrajine úplne opačný pohľad ako litovská vláda,“ napísal šéf maďarskej diplomacie na Facebooku.
„Zdieľame však mnoho podobných názorov s druhou najväčšou stranou v Litve, s NA. Obaja sme patrioti, veríme, že je dôležité, aby Európsku úniu tvorili silné členské štáty a silné národy, sme proti migrácii a našu hospodársku politiku zakladáme na zdravom rozume,“ spresnil Szijjártó.
Podľa servera 444.hu schôdzka vyvolala v Litve napätie v koalícii. Vládni sociálni demokrati sa sťažovali, že líder radikálnej pravicovej strany sa stretol samostatne s maďarským ministrom bez toho, aby ich o tom vopred informoval. Navyše Szijjártó má mimoriadne zlý vzťah s litovským ministrom zahraničných vecí Kestutisom Budrysom.
Strana NA získala vo vlaňajších parlamentných voľbách 20 poslaneckých mandátov v 141-člennom parlamente. Jej predseda Žemaitaitis stranu definuje ako stredoľavú a národnú, avšak v Litve ju označujú za populistickú.
V rozpore s predvolebnými vyhláseniami sociálnych demokratov bola NA začlenená do vládnej koalície. To vyvolalo veľkú kritiku doma aj v zahraničí, pretože Žemaitaitis je súdený za podnecovanie k nenávisti, keď citoval antisemitský rým o zabíjaní židov a zároveň kritizoval izraelské operácie na Západnom brehu Jordánu.
Szijjártó navštívil Litvu v pondelok pôvodne kvôli misii maďarských vojenských lietadiel v rámci protivzdušnej obrany v Baltskom mori, až potom sa stretol so Žemaitaitisom.
Maďarské vzdušné sily poskytujú od augusta do novembra 2025 už štvrtýkrát štyri gripeny na ochranu vzdušného priestoru Litvy, Lotyšska a Estónska v rámci misie NATO Baltic Air Policing.
