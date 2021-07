90-ročná žena zomrela po infikovaní dvoma variantmi koronavírusu

Brusel 11. júla (TASR) - V Belgicku zomrela 90-ročná žena, ktorá sa infikovala dvoma rôznymi variantmi nového koronavírusu súčasne. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na belgických vedcov.



Neočkovaná žena žila sama doma, kde sa o ňu starala opatrovateľská služba. Po tom, ako viackrát spadla, ju začiatkom marca previezli do nemocnice v meste Aalst, kde ju v ten istý deň pozitívne testovali na prítomnosť koronavírusu. Spočiatku bola saturácia jej krvi kyslíkom dostačujúca, no potom sa jej stav rýchlo zhoršil a o päť dní zomrela, uviedol vo vyhlásení Európsky kongres pre klinickú mikrobiológiu a infekčné choroby. Následné testy ukázali, že bola infikovaná dvoma variantmi koronavírusu naraz - alfa aj beta.



"Obidva varianty boli v tom čase v Belgicku prítomné, takže je pravdepodobné, že táto pani bola súčasne infikovaná rôznymi vírusmi od dvoch rôznych ľudí," povedala molekulárna biologička Anne Vankeerberghenová z nemocnice OLV v Aalste, ktorá štúdiu viedla.



Či je táto koinfekcia zodpovedná za rýchle zhoršenie zdravotného stavu tejto dôchodkyne, je však podľa Vankeerberghenovej ťažké povedať. Aj keď v odborných časopisoch zatiaľ neboli publikované prípady takýchto koinfekcií, predpokladá, že pravdepodobne ide o "podceňovaný jav", pretože sa nerobí dostatok testov na prítomnosť jednotlivých variantov.



Brazílski vedci v januári informovali o prípade dvoch ľudí, ktorí sa nakazili dvoma rôznymi kmeňmi koronavírusu súčasne, ale ani táto štúdia zatiaľ nebola publikovaná vo vedeckom časopise.



Belgická štúdia podľa virológa Lawrencea Younga z britskej univerzity vo Warwicku ukázala, že sú potrebné ďalšie štúdie, aby sa zistilo, či infekcia niekoľkými znepokojujúcimi variantmi koronavírusu SARS-CoV-2 ovplyvňuje klinický priebeh ochorenia COVID-19 a či to nejakým spôsobom ovplyvňuje účinnosť očkovania.