Baerbocková a Blinken: Inzultácia Ukrajiny Rusmi by mala vážnu dohru

Washington 5. januára (TASR) - Kroky Ruska voči Ukrajine sú bezprostrednou a naliehavou výzvou pre mier a stabilitu v Európe. Počas rokovania vo Washingtone sa na tom zhodli šéfovia diplomacií Spojených štátov a Nemecka. Spolková ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková na tlačovej konferencii po stretnutí s americkým rezortným partnerom Antonym Blinkenom vyhlásila, že "Rusku musí byť jasné, že aktuálna kríza nemá inú alternatívu ako politické riešenie". Informovali o tom agentúry AFP, AP a DPA.



"Zhodli sme sa, že ruské činy a aktivity prichádzajú s jasnou cenovkou a opätovné porušenie ukrajinskej suverenity Ruskom by malo vážne následky," vyhlásila vo Washingtone Baerbocková.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken varoval, že Rusko musí zmierniť tlak na Ukrajinu, ak chce pokrok v rokovaniach. Moskvu zároveň upozornil na "masívne následky" v prípade invázie.



"Odsudzujeme hromadenie vojenských síl Ruska na ukrajinských hraniciach, ako aj čoraz tvrdšiu rétoriku Ruska, ktoré naďalej falošne tvrdí, že Ukrajina sa snaží vyprovokovať Rusko. Je to trochu ako keby líška povedala, že nemá inú možnosť, ako zaútočiť na kurník, pretože sliepky nejakým spôsobom predstavujú hrozbu," povedal Blinken. Šéf americkej diplomacie zároveň pohrozil Moskve prísnymi ekonomickými sankciami v prípade vojenskej akcie.



"(Sankcie) nie sú len pozíciou Spojených štátov a Nemecka. Je to kolektívna pozícia mnohých krajín, spojencov a partnerov," dodal Blinken.



"Z nášho pohľadu je veľmi ťažké si predstaviť, že plyn bude prúdiť týmto potrubím a že bude pripravený na použitie, ak Rusko obnoví svoju agresiu voči Ukrajine," ozrejmil.



Plynovod má dodávať ruský plyn priamo do Nemecka po dne Baltského mora a obchádzať tak Ukrajinu, pripomína DPA. Nemecká agentúra tiež upozornila na to, že Washington a Berlín majú rozdielne názory v otázke dodávok arzenálu na Ukrajinu. Baerbocková dala jasne najavo, že spolková vláda neuvažuje o vývoze zbraní. Politička zdôraznila, že Nemecko podporilo Kyjev napríklad pri zriaďovaní vojenskej nemocnice. Blinken naopak povedal, že USA budú aj naďalej Ukrajine dodávať zbrane. V prípade ruskej invázie by USA podľa neho vyzbrojili Ukrajinu ešte viac, ako pôvodne plánovali.