A. Costa reagoval na novú ofenzívu Izraela v Gaze

Brusel 17. mája (TASR) – Predseda Európskej rady António Costa v sobotu uviedol, že je otrasený situáciou v Pasme Gazy, kde Izrael oznámil spustenie rozšírenej pozemnej ofenzívy. Tú Berlín medzitým označil za dôvod na hlboké znepokojenie. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.



„Som otrasený správami z Gazy: hladujúci civilisti, nemocnice znova zasiahnuté údermi. Toto násilie sa musí zastaviť,“ uviedol Costa vo vyhlásení. Izraelskú vládu vyzval, aby okamžite ukončila blokádu palestínskeho pásma a zaistila bezpečný, rýchly a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci. Je podľa neho naliehavo potrebné trvalé prímerie a okamžité bezpodmienečné prepustenie izraelských rukojemníkov.



Izrael spustil v sobotu zintenzívnenú ofenzívu v Gaze so zámerom poraziť palestínske militantné hnutie Hamas. Záchranári v pásme hlásili najmenej 32 ľudí zabitých pri nových izraelských útokoch na túto skupinu.



Generálny tajomník OSN António Guterres v Bagdade, kde sa zúčastňuje sa summite Ligy arabských štátov (LAŠ), povedal, že je znepokojený plánmi Izraela na rozšírenie vojenských operácií v Gaze. Opätovne vyzval na prímerie a ukončenie izraelskej blokády humanitárnej pomoci pre palestínske pásmo, zavedenej 2. marca.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v sobotu uviedlo, že nová ofenzíva je dôvodom na „hlboké znepokojenie“, a to pre strategické ciele Izraela i humanitárnu situáciu.



Ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že Izrael má ako každá krajina právo brániť sa. „Súčasné kroky by však mohli ohroziť životy zvyšných rukojemníkov vrátane Nemcov, ktorí sa po takmer 600 dňoch stále obávajú o prežitie v podzemných väzeniach Hamasu,“ doplnil nemecký rezort s tým, že jeho šéf Johann Wadephul v sobotu znova telefonoval so svojím izraelským náprotivkom.