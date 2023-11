A. De Croo kritizoval niektoré útoky Izraela v Gaze ako neprimerané

Brusel 7. novembra (TASR) - Belgický premiér Alexander De Croo v utorok za úplne neprimerané označil niektoré útoky izraelskej armády v pásme Gazy. Podľa agentúry AP ide o veľmi zriedkavú kritiku krokov Izraela predstaviteľom členskej krajiny EÚ v konflikte s palestínskym hnutím Hamas, informuje TASR.



Belgický premiér tvrdí, že Izrael a Hamas v prebiehajúcom konflikte na dennej báze nedodržujú medzinárodné humanitárne právo.



Lídri EÚ vytrvalo obhajujú právo Izraela brániť sa v medziach medzinárodného práva. De Croo však povedal, že Izrael túto zásadu v konflikte s Hamasom znova a znova ignoruje.



"Napríklad bombardovať utečenecký tábor na kusy, pretože by tam mohol byť vodca Hamasu, to je úplne neprimerané. Nikdy nie je prípustné, aby bolo toľko civilných obetí pri pokuse zlikvidovať jednu osobu," uviedol.



V uplynulých týždňoch bolo hlásených viacero útokov na utečenecké tábory v Gaze, ktoré si vyžiadali mnoho civilných obetí, pripomína AP.



Belgický premiér tvrdí, že Hamas je rovnako zodpovedný za porušovanie medzinárodného práva a "musí čo najrýchlejšie prepustiť nevinných rukojemníkov". "Čím skôr budú prepustení, tým dôležitejšie to môže byť na ukončenie špirály násilia," dodal.



Izrael vyhlásil, že jeho cieľom je zničiť Hamas po teroristickom útoku na svoje územie, ktorý si vyžiadal 1400 obetí. Úrady riadené Hamasom po odvetných izraelských útokoch na pásmo Gazy doteraz informovali o viac ako 10.000 mŕtvych.