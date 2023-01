A. Duda obvinil rakúskeho ministra z rozbíjania európskej jednoty

Davos 19. januára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda vo štvrtok kritizoval rakúskeho ministra zahraničných vecí Alexandra Schallenberga za zrejmú výzvu na zmiernenie západných sankcií voči Moskve. Šéf rakúskej diplomacie tak podľa Dudu "rozbíja európsku jednotu". TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Schallenberg podľa médií vyzval na zmiernenie sankcií voči Rusku v pondelok na stretnutí so svojou francúzskou rezortnou kolegyňou Catherine Colonnovou.



"Mrzí ma, že počúvam takéto hlasy, pretože keď si zoberieme do úvahy, že to hovorí európsky politik z členského štátu EÚ, tak to nepochybne vnímam ako rozbíjanie európskej jednoty," povedal poľský prezident na tlačovej konferencii v rámci Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose.



Podľa Dudu to ukazuje, že niektorí ľudia sú pripravení presadzovať svoje ekonomické záujmy "bez ohľadu na preliatu krv" na Ukrajine. Zároveň vyzval na zastavenie tých, ktorí sú zodpovední za tragédiu na Ukrajine.



Poľsko je od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu hlasným zástancom tvrdých ekonomických sankcií voči Moskve, pripomína PAP.