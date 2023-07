A. Duda podpísal dohodu o obnovení izraelských exkurzií do Poľska

Varšava/Tel Aviv 25. júla (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda podpísal poľsko-izraelskú dohodu upravujúcu podmienky exkurzií mladých Izraelčanov do Poľska. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Izraelská vláda tieto náučné exkurzie do Poľska vlani pozastavila s argumentom, že poľské úrady neposkytujú izraelským študentom kompletné informácie o téme holokaustu. Poľská vláda zase nesúhlasila s tým, aby účastníkov takýchto exkurzii sprevádzali ozbrojení izraelskí agenti.



Izraelskí stredoškoláci už roky zvyknú cestovať do Poľska, aby tam navštívili bývalé nacistické koncentračné tábory a dovzdelávali sa o holokauste židovského obyvateľstva z čias druhej svetovej vojny.



Pred pandémiou koronavírusu sa na takýchto exkurziách zúčastnilo ročne približne 40.000 študentov, ktorých sprevádzali ozbrojení príslušníci izraelskej bezpečnostnej služby Šin Bet.



Izrael však vlani v júni letné vzdelávacie výlety stredoškolákov do Poľska vlani v júni pozastavil. Ako dôvod uviedol, že poľská vláda neposkytuje izraelským študentom všetky potrebné informácie. Poľsko sa totiž podľa Izraela snažilo o to, aby sa izraelskí študenti nedozvedeli o kolaborácii niektorých poľských občanov s nemeckými nacistami.



Poľsko následne zakázalo izraelským skupinám školákov, aby pri exkurziách na poľskom území, vrátane návštev koncentračných táborov, využívali ozbrojenú ochranku. Poľský rezort diplomacie vtedy argumentoval tým, že izraelskí školáci ozbrojenú ochranku nevyužívajú napríklad pri cestách do Nemecka a Francúzsko. Využívanie ochranky by teda podľa Varšavy mohlo vyvolávať dojem, že v Poľsku hrozí mladým Izraelčanom väčšie nebezpečenstvo.



Na novej dohode, v ktorej sú vymedzené pravidlá znovuobnovenia exkurzií izraelských školákov do Poľska, sa v marci 2023 dohodli ministri zahraničných vecí Izraela a Poľska Zbigniew Rau a Eli Cohen. Návrh dohody bol v máji predložený poľskému parlamentu, ktorý ho v júni schválil.



Na základe novej dohody Poľsko preberá plnú zodpovednosť za bezpečnosť izraelských študentov cestujúcich do krajiny. Prípadná účasť agentov izraelských služieb bude závisieť o rozhodnutí príslušných poľských úradov, v závislosti od aktuálnej bezpečnostnej situácie.



V princípe sa však neráta s tým, že by účastníkov exkurzií chránili ozbrojení príslušníci izraelských bezpečnostných služieb, píše agentúra PAP. Bezprostredne nebolo jasné, ako sa v rámci novej dohody vyriešili izraelské výhrady týkajúce sa poskytovania komplexných informácií o holokauste poľskou stranou.



Každej skupine izraelských študentov by sa ma počas pobytu v Poľsku venovať poľský sprievodca s dostatočnou znalosťou angličtiny alebo hebrejčiny. Nová dohoda recipročne upravuje aj podmienky pobytov poľských delegácií v Izraeli.