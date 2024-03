A. Duda vyzval členov NATO, aby na obranu vyčlenili tri percentá HDP

Varšava 14. marca (TASR) – Poľský prezident Andrzej Duda vo štvrtok opätovne vyzval členské štáty Severoatlantickej aliancie, aby zvýšili výdavky na obranu na úroveň troch percent HDP. TASR informuje na základe správy agentúry PAP.



Duda vo štvrtok rokoval s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom v hlavnom sídle aliancie v Bruseli.



Poľský prezident vyjadril spokojnosť s členstvom svojej krajiny v NATO a vyhlásil, že Poľsko berie svoju bezpečnosť zodpovedne, preto Varšava do modernizácie armády investuje viac než štyri percentá HDP.



Počas tlačovej konferencie členom NATO zopakoval výzvu z minulého týždňa, aby namiesto aktuálnych dvoch percent HDP zvýšili investície do obrany na tri percentá HDP. Posilnila by sa tak podľa neho efektivita spoločnej obrany.



"Dnes, dva roky po tom, ako Rusko plnou silou udrelo na Ukrajinu, je už jasné, s kým máme dočinenia," vyhlásil Duda. "Potrebujeme viac sily, viac vojenských prostriedkov, viac munície, aktívny prístup a aktívny výskum nových druhov zbraní. Musíme do veľkej miery oživiť zbrojný priemysel," dodal s tým, že čosi takéto si vyžaduje zvýšenie nákladov na obranu.



"Apelujem preto na všetkých spojencov, aby sme všetci zvýšili výdavky (na obranu) aspoň na tri percentá HDP, aby sme dokázali uspokojiť svoje vlastné potreby a podporovať našich susedov na Ukrajine," dodal Duda.