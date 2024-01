A. Hochstein: Libanon aj Izrael uprednostňujú diplomatickú dohodu

Bejrút 11. januára (TASR) - Libanon aj Izrael uprednostňujú diplomatickú dohodu o ukončení nepriateľských akcií na spoločných hraniciach. Uviedol to vo štvrtok americký diplomat Amos Hochstein, informuje agentúra AFP.



"Musíme nájsť diplomatické riešenie, ktoré Libanončanom umožní vrátiť sa do svojich domovov na juhu Libanona... izraelskí občania musia byť schopní vrátiť sa do svojich domov na severe svojej krajiny," povedal Hochstein, ktorý je osobitným koordinátorom amerického prezidenta Joea Bidena pre globálnu infraštruktúru a energetickú bezpečnosť.



Vyjadril sa tak počas návštevy libanonskej metropoly Bejrút po tom, ako absolvoval stretnutia s vrcholnými predstaviteľmi Libanonu a Izraela.



Izraelské sily a libanonské militantné hnutie Hizballáh sa v tejto oblasti pravidelne ostreľujú už od vypuknutia konfliktu v Pásme Gazy 7. októbra. V dôsledku toho už boli vysídlené desaťtisíce ľudí na oboch stranách izraelsko-libanonských hraníc.



"Prežívame okamih krízy, keď by sme radi videli diplomatické riešenie. Som presvedčený, že obe strany (Izrael aj Libanon) uprednostňujú diplomatické riešenie," povedal Hochstein. "Je našou úlohou, nájsť ho," dodal.



Libanonský premiér Nadžíb Míkátí tento týždeň v televíznom rozhovore uviedol, že spoločne Izraelom pracuje na diplomatickom riešení situácie na juhu Libanonu. Jeho implementácia však bude podľa neho bude možno naviazaná na ukončenie izraelských operácií v Gaze.



Počas viac než trojmesačného násilia na izraelsko-libanonských hraniciach prišlo v Libanone o život 190 ľudí vrátane viac než 140 bojovníkov Hizballáhu a viac než 20 civilistov vrátane troch novinárov, píše AFP. Na severe Izraela hlásia úmrtia deviatich vojakov a najmenej štyroch civilistov.



Hochstein v októbri 2022 sprostredkoval dohodu o námorných hraniciach medzi Izraelom a Libanonom, hoci tieto krajiny navzájom neudržiavajú diplomatické vzťahy, pripomína AFP. Na základe tejto dohody môžu obe krajiny využívať pobrežné ložiská zemného plynu.