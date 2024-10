A. Navaľnyj v posmrtne vydaných memoároch opísal svoj životný príbeh

Paríž 23. októbra (TASR) - Posmrtné memoáre ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, v ktorých opisuje svoj život vrátane pobytu v ruskom väzení, boli na celom svete zverejnené v utorok. Knihu s názvom Patriot začal Navaľnyj písať ešte v roku 2020 po tom, čo bol otrávený novičokom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Kniha opisuje Navaľného mladosť, osobný život, aktivizmus a boj proti režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Navaľnyj pracoval na rukopise a denníkoch, ktoré tvoria základ knihy, až do svojej smrti. Zomrel vo februári vo veku 47 rokov v ruskom väzení, kde si odpykával 19-ročný trest za údajný extrémizmus.



Americký časopis The New Yorker a britský denník The Times tento mesiac uverejnili úryvky z knihy vrátane Navaľného tvrdenia, že ho v ruskom väzení čaká smrť. "Zvyšok svojho života strávim vo väzení a zomriem tu," napísal v marci 2022.



Vo svojej knihe opísal aj každodennú väzenskú rutinu. "V práci sedíte sedem hodín pri šijacom stroji na stolčeku vo výške pod úrovňou kolien," uviedol. "Po práci ďalej sedíte niekoľko hodín na drevenej lavici pod portrétom Putina. Tomu sa hovorí disciplinárna činnosť," pokračoval Navaľnyj. V arktickej kolónii, kam ho poslali v decembri 2023, boli prechádzky dlhšie ako pol hodiny nemožné pre krutú zimu, dodal.



Spomenul si aj na svoje detstvo v časoch existencie Sovietskeho zväzu, po rozpade ktorého Navaľnyj ako študent pozoroval korupciu medzi univerzitnými profesormi a zmocňovanie sa majetku oligarchami v novom Rusku. Akákoľvek nádej, ktorú vkladal do politickej elity postsovietskeho Ruska, sa vytratila s Borisom Jeľcinom, ktorého Navaľnyj opísal ako alkoholika obklopeného zločincami, a Dmitrijom Medvedevom, ktorého nazval skorumpovaným a hlúpym.



Navaľnyj vyhlásil, že nenávidel Putina nielen preto, že je terčom jeho útokov, ale aj preto, že prezident podľa neho ochudobnil Rusko o dve desaťročia rozvoja.



V zápise datovanom mesiac pred svojou smrťou Navaľnyj odpovedá na otázku svojich spoluväzňov a dozorcov, ktorí sa ho opýtali, prečo sa vrátil do Ruska. "Nechcem sa vzdať svojej krajiny a zradiť ju. Ak vaše presvedčenia niečo znamenajú, musíte byť pripravení postaviť sa za ne a v prípade potreby priniesť obete," uviedol.