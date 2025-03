A. Stubb nepočul, že by predstavitelia USA hovorili o vystúpení z NATO

Kodaň 31. marca (TASR) – Fínsky prezident Alexander Stubb v pondelok uviedol, že dosiaľ od žiadneho relevantného predstaviteľa americkej vlády nepočul, že by Spojené štáty chceli vystúpiť zo Severoatlantickej aliancie (NATO). Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Stubb sa vyjadril po tom, ako v sobotu neohlásene cestoval na Floridu na stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. V jeho sídle Mar-a-Lago hovorili o rôznych aktuálnych otázkach a zahrali si tiež golf.



"Ešte som nikoho dôležitého v administratíve USA... nepočul hovoriť, že by nejako vystupovali z NATO,“ povedal Stubb na podujatí na univerzite London School of Economics (LSE).



"To, čo teraz prezident Trump robí, je správne. Vyvíja na európske štáty tlak, aby zvýšili svoje výdavky na obranu... a prevzali väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť,“ uviedol fínsky prezident.



Trump opakovane žiada, aby európski členovia NATO posilnili obranné výdavky, a kritizuje, že Alianciu z veľkej časti financuje jeho krajina.