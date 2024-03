A. Tajani označil Putinove výroky o stíhačkách F-16 za propagandu

Rím 28. marca (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin šíri propagandu, ak tvrdí, že Moskva zostrelí akúkoľvek stíhačku F-16 dodanú Ukrajine Západom, dokonca aj na letiskách NATO, vyhlásil vo štvrtok taliansky minister zahraničných vecí a vicepremiér Antonio Tajani. Informovala o tom agentúra ANSA, píše TASR.



"Pôsobí to ako kopa propagandy. Rusko zanechalo po útoku (Islamského štátu v Moskve) zlý dojem a považujem za zvláštne, že to spravodajské služby nezastavili," uviedol Tajani pre televíznu stanicu Rai 1 v súvislosti s Putinovou skrytou vyhrážkou o cielení na letiská NATO.



"Teraz sa usiluje odviesť pozornosť. Nemyslím si však, že Putin by chcel svetovú vojnu, pretože by v nej nezvíťazil," dodal.



Západné krajiny prisľúbili Ukrajine niekoľko desiatok stíhačiek F-16. Jednou z krajín, ktoré tak urobilo, je Holandsko, ktoré Ukrajine dodá 24 týchto moderných strojov. Dánsko prisľúbilo 19 stíhačiek. Doraziť na Ukrajinu by mali v priebehu tohto roka. Ukrajinskí piloti medzitým podstupujú výcvik na 18 stíhačkách F-16 v Rumunsku.