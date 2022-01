Päť krajín založí fond na pomoc pre Ukrajinu

Kyjev 25. januára (TASR) - Spojené kráľovstvo, Kanada, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené štáty plánujú koncom januára založiť fond na pomoc pre Ukrajinu, ktorý má v priebehu troch rokov vyzbierať vyše 47 miliónov dolárov. Oznámila to v utorok tlačová služba ukrajinského ministerstva pre reintegráciu nekontrolovaných území Ukrajiny, informovala agentúra TASS.



"Ide o založenie medzinárodného fondu Partnerstvo za silnú Ukrajinu. Je to spoločná iniciatíva Spojeného kráľovstva, Kanady, Spojených štátov, Švajčiarska a Švédska. Na tento mesiac je naplánovaný oficiálny začiatok fondu, pričom 31. januára má prísť k podpísaniu dohody," uviedol ukrajinský rezort pre reintegráciu.



Cieľom založenia tohto fondu je podpora dlhodobého a stabilného rozvoja a stability komunít, ktoré trpia v dôsledku ruskej agresie, ako aj zabránenie ďalšiemu stupňovaniu napätia a pomoc pri reintegrácii okupovaných území Ukrajiny, uvádza TASS.



Ministerstvo tiež uviedlo, že v roku 2022 sa z toho fondu budú financovať projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti či posilnenie spomínaných komunít. Fond by mal zmierniť dopad destabilizujúcich krokov Ruska v Donbase. Pôvodne sa však predpokladalo, že fond bude fungovať už od decembra 2021.