A. Vučič sa ujal druhého mandátu, vstup do EÚ označil za prioritu

Ľudia držia srbskú vlajku počas inaugurácie srbského prezidenta Aleksandara Vučiča do funkcie na druhé funkčné obdobie pred budovou parlamentu v Belehrade v utorok 31. mája 2022. Foto: TASR/AP

Belehrad 31. mája (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič zložil v utorok prísahu na druhé funkčné obdobie. Vo svojom inaguračnom príhovore označil vstup Srbska do EÚ za prioritu a naznačil, že by sa Belehrad mohol pridať k západným sankciám prijatým v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AP.vyhlásil Vučič v prejave na pôde parlamentu. Srbsko však podľa neho zostane vojensky neutrálne a nebude sa usilovať o vstup do Severoatlantickej aliancie.Nová srbská vláda, ktorej vytvorenie sa očakáva v júli, bude musieť podľa Vučiča zintenzívniť snahy o členstvo v eurobloku a riešiť ho ako prioritnú otázku. Podľa AP tiež naznačil možnosť, že by Belehrad, ktorý udržuje tradične dobré vzťahy s Moskvou, mohol zvážiť pripojenie sa k západným sankciám voči Kremľu.uviedol Vučič, ktorý je prezidentom Srbska od roku 2017 a predtým pôsobil tri roky ako premiér.Vučič s výrazným náskokom obhájil svoj prezidentský mandát v aprílových voľbách, ktoré podľa srbskej opozície a zahraničných pozorovateľov neboli slobodné a spravodlivé. Kritici tvrdia, že populista Vučič sa v posledných rokoch uchyľoval k čoraz autoritárskejším spôsobom vládnutia, pričom upevňoval svoje vzťahy so šéfom Kremľa Putinom.Napriek tomu opakovane deklaruje, že chce Srbsko priviesť do Európskej únie.povedal 52-ročný Vučič v utorkovom inauguračnom príhovore.