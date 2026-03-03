< sekcia Zahraničie
Aasland: Konflikt v Iráne môže v EÚ oživiť debatu o ruskom plyne
Ceny zemného plynu na európskych trhoch tento týždeň po začiatku konfliktu na Blízkom východe vzrástli o 75 percent a dosiahli niekoľkoročné maximá.
Autor TASR
Oslo/Moskva 3. marca (TASR) - Dopady americko-izraelskej vojenskej operácie v Iráne by podľa nórskeho ministra energetiky Terjeho Aaslanda mohli v Európskej únii (EÚ) oživiť diskusiu o rozhodnutí zakázať dovoz ruského zemného plynu. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.
Ceny zemného plynu na európskych trhoch tento týždeň po začiatku konfliktu na Blízkom východe vzrástli o 75 percent a dosiahli niekoľkoročné maximá. Vzhľadom na odvetné útoky Iránu na krajiny Perzského zálivu a uzavretie Hormuzského prielivu iránskym Zborom islamských revolučných gárd, najväčší vývozca plynu Katar zastavil produkciu skvapalneného zemného plynu (LNG).
„EÚ jasne vyjadrila, že sa chce oslobodiť od ruskej ropy a plynu, ale udalosti uplynulých troch-štyroch dní boli tiež náročné,“ poznamenal Aasland. „Vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu si myslím, že debatu bude potrebné opäť oživiť,“ povedal nórsky minister, ktorého krajina na európske trhy dodáva asi 30 percent všetkého plynu.
Členské štáty EÚ 26. januára definitívne schválili zákaz dovozu ruského plynu najneskôr od konca roka 2027. Proti hlasovalo Slovensko a Maďarsko. Nariadenie RePowerEU počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu LNG a plynu prostredníctvom plynovodov z Ruska do Európy.
Úplný zákaz nadobudne v prípade dovozu LNG účinnosť od 1. januára 2027 a pre dovoz potrubného plynu od jesene 2027, konkrétne od 30. septembra 2027, prípadne, ak nebudú splnené ciele pre skladovanie plynu, tak od 1. novembra 2027.
Osobitný zástupca ruského prezidenta pre investície a hospodársku spoluprácu so zahraničím Kirill Dmitrijev vyzval v utorok na posúdenie šancí na obnovenie plynovodu Nord Stream 2 na náklady Európskej únie.
„Aká je šanca, že sa chyby priznajú, zrušia sa zlé rozhodnutia v energetickej oblasti a projekt Nord Stream 2 sa na náklady EÚ znovu spustí? Nesprávne rozhodnutia vedú k zlým následkom,“ napísal na sociálnej sieti X.
Týmito slovami komentoval informáciu, na základe ktorej Európska komisia zvoláva na tento týždeň zasadanie skupiny pre energetiku, s cieľom posúdiť vplyv vojenských akcií na Blízkom východe na trh EÚ. Brusel zdôrazňuje, že ide o preventívne opatrenie zamerané na minimalizáciu rizík kolísania cien a možných nepravidelností v dodávkach energií, pripomenula agentúra TASS.
