Abašidze: Riešenie problémov vo vzťahoch Ruska s Gruzínskom nevidno

Tbilisi 27. novembra (TASR) - Vzťahy Ruska a Gruzínska sú stále uviaznuté na mŕtvom bode, pričom obe krajiny majú aj naďalej ďaleko od toho, aby boli dobrými susedmi. V rozhovore pre gruzínsku televíznu stanicu Imedi to v stredu uviedol osobitný predstaviteľ predsedu gruzínskej vlády pre vzťahy s Ruskou federáciou Zurab Abašidze. Informovala o tom agentúra TASS.



"Žiaľ, stále máme ďaleko od dobrých susedských vzťahov. Aj oni (Rusi) si uvedomujú, že naše politické väzby zostávajú na mŕtvom bode, pričom na obzore zatiaľ nevidno žiadne riešenie tejto situácie," vyhlásil gruzínsky diplomat pred odchodom do Prahy, kde by mal vo štvrtok rokovať s bývalým námestníkom ruského ministerstva zahraničných vecí Grigorijom Karasinom.



Tbilisi prerušilo diplomatické vzťahy s Moskvou 2. septembra 2008. Reagovalo tak na rozhodnutie Ruska uznať nezávislosť Abcházska a Južného Osetska.



Post osobitného predstaviteľa predsedu gruzínskej vlády pre vzťahy s Ruskou federáciou vytvoril v roku 2012 vtedajší gruzínsky premiér Bidzina Ivanišvili. Do tejto funkcie následne vymenoval Abašidzeho, ktorý v rokoch 2000-04 zastával funkciu gruzínskeho veľvyslanca v Rusku.