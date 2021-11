ABBA: Je úžasné mať opäť platňu na vrchole rebríčkov

Londýn 13. novembra (TASR) - Prvý štúdiový album švédskej popovej skupiny ABBA za uplynulých 40 rokov sa dostal na vrchol britských rebríčkov a stal sa dosiaľ najrýchlejšie predávajúcou sa nahrávkou roka. Oznámila to v piatok spoločnosť Official Charts Company (OCC), ktorú cituje tlačová agentúra AFP.



Z albumu s názvom "Voyage" sa za sedem dní, odkedy bol 5. novembra vydaný, predalo v Británii 204.000 kusov. Predaj priniesol skupine najväčší otvárací týždeň v britskom rebríčku albumov za posledné štyri roky od vydania platne "Divide" od Eda Sheerana a najrýchlejšie predávaný album skupiny za osem rokov.



"Voyage" je celkovo desiatym albumom číslo jeden tohto švédskeho kvarteta v Británii; viac ich mali iba siedmi iní interpreti - The Beatles, The Rolling Stones, Elvis Presley, Robbie Williams, Madonna, Bruce Springsteen a David Bowie.



ABBA, ktorú tvoria Agnetha Fältskogová (71), Anni-Frid Lyngstadová (75), Benny Andersson (74) a Björn Ulvaeus (76), vo vyhlásení uviedla: "Sme veľmi šťastní, že sa fanúšikom náš nový album páči tak, ako sa nám páčila jeho príprava. Je úžasné mať opäť platňu na vrchole rebríčkov."



Zmienených 204.000 predaných kusov zahŕňa 90 percent fyzických kópií vrátane 29.900 vinylov, čo z albumu "Voyage" robí zároveň najrýchlejšie predávajúce sa vinylové vydanie v 21. storočí, uvádza AFP. Predchádzajúcim držiteľom tohto rekordu bol album "Tranquility Base Hotel & Casino" od skupiny Arctic Monkeys, z ktorého sa za rovnaký čas v roku 2018 predalo 24.500 kusov.



OCC zostavuje rebríček 100 najúspešnejších albumov na základe predaja kompaktných diskov, vinylových platní, downloadov a registrovaných audiostreamov.



ABBA, ktorej celosvetovú slávu prinieslo v roku 1974 víťazstvo v súťaži Eurovízia s piesňou "Waterloo", sa rozpadla v roku 1982, rok po vydaní svojho ôsmeho štúdiového albumu "The Visitors".