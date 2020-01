Abbás chce na pôde OSN vysvetliť, prečo odmieta Trumpov mierový plán

Jeruzalem 30. januára (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás navštívi v najbližších dvoch týždňoch OSN, aby na pôde jej Bezpečnostnej rady vysvetlil dôvody, pre ktoré odmietol mierový plán pre Blízky východ amerického prezidenta Donalda Trumpa. S odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie palestínskeho veľvyslanca pri OSN Rijáda Mansúra o tom informovala agentúra AFP.



Hoci Mansúr nespresnil dátum plánovanej návštevy, uviedol, že ešte do jej konania by Bezpečnostnej rade OSN mal byť predstavený návrh rezolúcie týkajúcej sa mierového plánu.



Palestínsky prezident sa podľa slov veľvyslanca v sobotu zúčastní na stretnutí Ligy arabských štátov (LAŠ) a na začiatku februára na summite Africkej únie, pričom ešte pred návštevou OSN by sa mohol vidieť aj s lídrami európskych krajín.



Americký prezident Donald Trump v utorok vo Washingtone oznámil kľúčové body tzv. dohody storočia - plánu mierového urovnania palestínsko-izraelského konfliktu.



Osemdesiatstranový dokument predpokladá, že Jeruzalem zostane nerozdeleným hlavným mestom Izraela. Trump však zároveň povedal, že východný Jeruzalem má potenciál stať sa hlavným mestom palestínskeho štátu.



V oblastiach, ktoré by sa mali stať súčasťou nového štátu, plán navrhuje pozastavenie rozvoja izraelských osád na štyri roky.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý bol pri Trumpovej prezentácii projektu, vyhlásil, že USA uznajú izraelské osady na západnom brehu Jordánu - v Predjordánsku - ako súčasť Izraela. Izrael by si mal zároveň zachovať suverenitu nad údolím Jordánu. Palestínski utečenci nebudú mať právo vrátiť sa do Izraela.



Netanjahu dodal, že je otvorený rokovaniam s predstaviteľmi palestínskej autonómie.



Aby palestínsky štát vznikol, musia však Palestínčania najskôr uznať Izrael ako židovský štát.



Palestínsky vodca Abbás a predstavitelia radikálneho hnutia Hamas medzitým návrhy amerického prezidenta dôrazne odmietli.