Abbás dal Izraelu ročné ultimátum na ukončenie okupácie

Jeruzalem 24. septembra (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v piatok v neobvykle ostrom prejave dal Izraelu rok na ukončenie okupácie území, ktoré sa podľa Palestínčanov majú stať súčasťou ich budúceho štátu. Súčasne pohrozil, že ak Izrael tejto požiadavke nevyhovie, palestínske vedenie stiahne svoje vyhlásenie, ktorým uznalo Izrael v hraniciach z roku 1967.



Toto uznanie je pritom základným kameňom troch desaťročí trvajúcich, stále neúspešných snáh o nastolenie mieru v danej oblasti Blízkeho východu.



Ako informovala agentúra AP, toto neurčité ultimátum bolo súčasťou Abbásovho prejavu na pôde Valného zhromaždenia OSN, v ktorom Izrael obvinil aj z "apartheidu" a "etnických čistiek".



Podľa agentúry Reuters Abbás v piatok obvinil Izrael z likvidácie dvojštátneho riešenia, a to činmi, ktoré by podľa neho mohli viesť Palestínčanov k tomu, aby sa domáhali rovnakých práv v rámci jedného štátu, v ktorom by žili príslušníci izraelského a palestínskeho národa - a ktorý by zahŕňal Izrael, okupovaný západný breh Jordánu a pásmo Gazy.



Vo videoposolstve k Valnému zhromaždeniu OSN 85-ročný Abbás vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby konalo a zachránilo dvojštátne riešenie, ktoré bolo po desaťročia jadrom diplomatického riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu.



Abbás vo svojom príhovore vyhlásil, že Izrael "ničí perspektívu politického urovnania na základe riešenia o existencii dvoch štátov", a to prostredníctvom výstavby židovských osád na Západnom brehu, ktorého sa zmocnil vo vojne v roku 1967.



Väčšina krajín sveta považuje tieto osady za ilegálne, s čím však Izrael nesúhlasí.



Abbás tiež Izraelu pohrozil konaním na Medzinárodnom súdnom dvore, ak by súčasná patová situácia v mierovom procese pokračovala. Medzinárodný trestný súd v Haagu v súčasnosti vyšetruje Izrael i Palestínčanov pre vojnové zločiny spáchané od roku 2014.



Ak by Izrael nepristúpil k vytvoreniu palestínskeho štátu, "obrátime sa na Medzinárodný súdny dvor ako najvyšší medzinárodný súdny orgán v otázke zákonnosti okupácie územia palestínskeho štátu," varoval Abbas.



Agentúra Reuters dodala, že Izrael sa zatiaľ k obsahu Abbásovho prejavu nevyjadril.



Izraelský premiér Naftali Bennett však začiatkom septembra v rozhovore pre televáziu KAN uviedol, že jeho vláda nedovolí vznik palestínskeho štátu. "Som proti palestínskemu štátu - myslím si, že by to bola strašná chyba," povedal Bennett.



Spravodajský web The Times of Israel informoval, že izraelský veľvyslanec pri OSN Gilad Erdan kritizoval obsah Abbásovho príhovoru, pričom poukázal na to, že Abbásove slová svedčia o odmietnutí mieru palestínskym prezidentom i Palestínčanmi.



"Tí, ktorí skutočne podporujú mier a rokovania, sa z platformy OSN nevyhrážajú a nedávajú iluzórne ultimáta," upozornil Erdan.



Časť politológov sa domnieva, že k zablokovaniu mierových rozhovorov s Izraelom, ktoré stagnujú od roku 2014, prispeli aj rozbroje vnútri palestínskeho tábora.



Podľa dočasných mierových dohôd s Izraelom mala totiž Abbásova Palestínska samospráva viesť aj pásmo Gazy. Abbásovi islamistickí protivníci z hnutia Hamas sa však v roku 2007 tejto pobrežnej enklávy zmocnili a roky rozhovorov medzi týmito dvomi tábormi doposiaľ nedokázali prelomiť patovú situáciu.



Izraelský premiér Bennett je ako krajne pravicový politik proti palestínskej štátnosti. Jeho vláda prisľúbila, že sa vyhne citlivým otázkam týkajúcich sa Palestínčanov a namiesto toho sa zameria na ekonomické problémy.



Aj keď niektorí Palestínčania a Izraelčania podporujú myšlienku na vytvorenie jedného štátu, v ktorom by spolu žili oba ich národy, väčšina z nich má veľmi odlišné predstavy o tom, ako by takýto štát mal vyzerať a ako by sa mal riadiť.



Väčšina analytikov tvrdí, že jeden štát by nebol životaschopný z náboženských, politických a demografických dôvodov. Doterajšie izraelské vlády považovali koncept takéhoto štátu za podkopávanie podstaty nezávislého židovského štátu.



Prezident USA Joe Biden zopakoval svoju podporu dvojštátnemu riešeniu počas svojho prejavu na Valnom zhromaždení OSN s tým, že takéto riešenie zaistí "budúcnosť Izraela ako židovského, demokratického štátu spolunažívajúceho v mieri so životaschopným a demokratickým palestínskym štátom".