Abbás: Iba USA sú schopné zastaviť možnú izraelskú inváziu do Rafahu

Rijád 28. apríla (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v nedeľu uviedol, že Spojené štáty sú jedinou krajinou, ktorá je schopná zastaviť možnú izraelskú inváziu do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Abbás v tejto súvislosti označil možnú inváziu izraelských síl do Rafahu "najväčšou katastrofou v histórii palestínskeho ľudu".



"Apelujeme na Spojené štáty americké, aby požiadali Izrael zastaviť operáciu v Rafahu, pretože Amerika je jedinou krajinou, ktorá je schopná zabrániť Izraelu v spáchaní tohto zločinu," povedal palestínsky prezident na svetovom ekonomickom summite v saudskoarabskej metropole Rijád.



Samotná Saudská Arábia v nedeľu na začiatku summitu, na ktorom sa bude diskutovať aj o možnostiach dosiahnutia prímeria v Gaze, vyzvala na "stabilitu" v regióne a varovala pred dôsledkami prebiehajúcej vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas ohľadne globálnej ekonomiky.



Na summite v Rijáde sa zúčastnia aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, palestínski lídri i vysokopostavení predstavitelia ďalších krajín, ktorí sa pokúšajú sprostredkovať prímerie medzi Izraelom a Hamasom, pripomína AFP.



V meste Rafah na juhu palestínskej enklávy našlo po začiatku vojny v Pásme Gazy útočisko viac ako 1,5 milióna Palestínčanov. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu napriek medzinárodnej kritike tvrdí, že Izrael musí do Rafahu vyslať pozemné sily, pretože je to dôležité pre víťazstvo vo vojne s palestínskym hnutím Hamas.