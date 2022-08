Abbás Izraelu vyčítal holokaust voči Palestínčanom; Scholz nesúhlasil

Berlín 17. augusta (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v utorok počas návštevy Berlína vyčítal Izraelu holokaust, ktorého sa mala táto krajina (Izrael) dopustiť voči Palestínčanom. Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz neskôr tieto vyjadrenia kritizoval. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



"Izrael od roku 1947 do dnešného dňa vykonal 50 masakrov na 50 palestínskych lokalitách," povedal Abbás na spoločnej tlačovej konferencii so Scholzom. Palestínsky prezident dodal, že týchto 50 masakrov bolo 50 holokaustov.



Abbás to povedal po otázke novinára, ktorý sa ho spýtal, či sa ospravedlní Izraelu pri príležitosti 50. výročia útoku palestínskych teroristov na izraelskú výpravu na letných olympijských hrách v Mníchove v roku 1972.



Scholz Abbásove vyjadrenia podľa DPA počúval a dalo sa na ňom pozorovať znepokojenie. Bezprostredne však nereagoval. Jeho hovorca Steffen Heberstreit neskôr uviedol, že Scholz bol Abbásovými vyjadreniami pobúrený.



Spolkový kancelár neskôr pre denník Bild kritizoval Abbása za použité slová a povedal, že akékoľvek bagatelizovanie slova holokaust je neprijateľné, píše agentúra AP.



Útok, ktorý sa odohral 5. septembra 1972, spáchalo osem členov palestínskej teroristickej organizácie Čierny september. O život prišlo 11 izraelských športovcov.