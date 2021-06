Abbás je ochotný spolupracovať s Izraelom, musí však zastaviť agresiu

Naftali Bennett, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 24. júna (TASR) - Predseda palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás vo svojom prvom verejnom vystúpení týkajúcom sa novej izraelskej vlády uviedol, že je ochotný spolupracovať s. Abbás vyhlásil, že, napísal vo štvrtok denník The Times of Israel.Abbás tiež pripomenul, že nová vláda, označovaná v Izraeli za vládu zmeny, zvíťazila iba o jeden hlas. Dodal však, že Palestínčania budúV prejave vysielanom v palestínskej televízii Abbás súčasne uviedol, že táto spolupráca musí byť založená na tom, že Izrael, lebo len tak bude možné dosiahnuť pokrok v mierových rokovaniach o konečnom riešení izraelsko-palestínskej otázky.Izraelský denník dodal, že palestínska samospráva zachováva opatrný postoj voči izraelskému premiérovi Naftalimu Bennettovi a vo verejných komentároch deklaruje, že od Bennetta očakáva podobnú politiku, ako presadzoval expremiér Benjamin Netanjahu. Bennett je pritom známy ako dôrazný odporca palestínskeho štátu.Palestínske ministerstvo zahraničných vecí považuje za nepresné nazývať Bennettovu vládu za vládu zmeny, kým sa jasne nedištancuje od Netanjahua.Pokiaľ ide o politiku novej vlády, palestínsky rezort diplomaciev porovnaní s Netanjahuovým kabinetom, pričom sa obáva skôr zhoršenia situácie v tejto oblasti.Palestínska opozícia na západnom brehu Jordánu tiež vyjadrila skeptický postoj k hypotéze, že by Bennett mohol byť predzvesťou zmeny izraelskej politiky voči Palestínčanom.uviedol už pred dvoma týždňami bývalý vysoký predstaviteľ palestínskeho hnutia Fatah, vládnuceho v pásme Gazy, a Abbásov kritik Násir al-Kidwa, pričom mal na mysli Netanjahua a Bennetta.