Abbás môže vystúpiť v OSN prostredníctvom nahratého príhovoru

Na snímke palestínsky prezident Mahmúd Abbás. Foto: TASR/AP

Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii vyjadrilo ľútosť nad uvalením sankcií na Abbása zo strany USA a vyzvalo na ich zrušenie.

Autor TASR
New York 19. septembra (TASR) — Prezident Palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás, ktorý nedostal víza na vstup do USA, bude môcť na budúci týždeň vystúpiť vo všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) v New Yorku prostredníctvom vopred nahratého príhovoru. Rozhodlo o tom v piatok VZ OSN, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.

„Štát Palestína môže poskytnúť vopred nahraté vyhlásenie svojho prezidenta, ktoré sa odvysiela v plenárnej sále Valného zhromaždenia,“ uvádza sa v rezolúcii VZ OSN.

Rezolúcia bola prijatá 145 hlasmi za, proti bolo päť delegátov a šiesti sa zdržali hlasovania.

Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii vyjadrilo ľútosť nad uvalením sankcií na Abbása zo strany USA a vyzvalo na ich zrušenie.

USA uvalili v júli sankcie na predstaviteľov Palestínskej samosprávy a Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP). Odôvodnili to tým, že obe organizácie podnecovaním násilia a poskytovaním finančných prostriedkov palestínskym teroristom a ich rodinám podporujú terorizmus. Sankcie zahŕňajú aj odmietnutie udelenia amerických víz palestínskym predstaviteľom.

V poradí 80. všeobecná rozprava VZ OSN sa začne 23. septembra a potrvá do 29. septembra.
