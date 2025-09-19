< sekcia Zahraničie
Abbás môže vystúpiť v OSN prostredníctvom nahratého príhovoru
Autor TASR
New York 19. septembra (TASR) — Prezident Palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás, ktorý nedostal víza na vstup do USA, bude môcť na budúci týždeň vystúpiť vo všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) v New Yorku prostredníctvom vopred nahratého príhovoru. Rozhodlo o tom v piatok VZ OSN, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
„Štát Palestína môže poskytnúť vopred nahraté vyhlásenie svojho prezidenta, ktoré sa odvysiela v plenárnej sále Valného zhromaždenia,“ uvádza sa v rezolúcii VZ OSN.
Rezolúcia bola prijatá 145 hlasmi za, proti bolo päť delegátov a šiesti sa zdržali hlasovania.
Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii vyjadrilo ľútosť nad uvalením sankcií na Abbása zo strany USA a vyzvalo na ich zrušenie.
USA uvalili v júli sankcie na predstaviteľov Palestínskej samosprávy a Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP). Odôvodnili to tým, že obe organizácie podnecovaním násilia a poskytovaním finančných prostriedkov palestínskym teroristom a ich rodinám podporujú terorizmus. Sankcie zahŕňajú aj odmietnutie udelenia amerických víz palestínskym predstaviteľom.
V poradí 80. všeobecná rozprava VZ OSN sa začne 23. septembra a potrvá do 29. septembra.
