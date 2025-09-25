< sekcia Zahraničie
Abbás: Vojna v Pásme Gazy je jednou z najhorších udalostí 21. storočia
Abbás sa medzinárodnému spoločenstvu prihovoril iba virtuálne, keďže Spojené štáty mu odmietli poskytnúť víza a nemohol osobne prísť do New Yorku na VZ OSN.
Autor TASR,aktualizované
New York/Ramalláh 25. septembra (TASR) - Prezident Palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás vo štvrtok vystúpil s príhovorom v rámci všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN). V prejave zdôraznil, že vojna v Pásme Gazy je jednou z najhorších udalostí 21. storočia, a odsúdil Izrael, ktorý sa podľa neho dopúšťa vojnových zločinov. Napriek tomu sa dištancoval od militantného hnutia Hamas a útoku na Izrael zo 7. októbra 2023. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.
„To, čo Izrael robí, nie je len agresia, je to vojnový zločin a zločin proti ľudskosti, ktorý je zdokumentovaný a monitorovaný a ktorý bude zapísaný v učebniciach a v medzinárodnom povedomí ako jedna z najhorších kapitol humanitárnej tragédie 20. a 21. storočia,“ povedal Abbás, podľa ktorého sú Palestínčania v Gaze vystavení „genocíde, deštrukcii, vyhladovaniu a vysídľovaniu“ zo strany Izraela.
V príhovore palestínsky prezident zdôraznil, že jeho vláda sídliaca na okupovanom Západnom brehu Jordánu sa dištancuje od Hamasu, ktorý ovládal Pásmo Gazy a pred necelým dvoma rokmi zaútočil na Izrael.
„Napriek všetkému, čo si náš ľud vytrpel, odmietame to, čo Hamas spáchal 7. októbra,“ povedal Abbás. „Hamas nebude mať žiadnu úlohu vo vláde. Hamas a ostatné frakcie budú musieť odovzdať svoje zbrane Palestínskej samospráve,“ zdôraznil a opätovne vyhlásil, že Palestínska samospráva pod jeho vedením je pripravená prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy.
Vo svojom príhovore tiež vyjadril vďaku všetkým krajinám, ktoré nedávno uznali existenciu Palestínskeho štátu. Iba uznanie Palestíny však podľa neho v súčasnej situácii nestačí. Medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby palestínskemu ľudu pomohlo získať svoje legitímne práva a pomohlo mu zbaviť sa izraelskej okupácie.
Abbás sa medzinárodnému spoločenstvu prihovoril iba virtuálne, keďže Spojené štáty mu odmietli poskytnúť víza a nemohol osobne prísť do New Yorku na zasadnutie VZ OSN.
