Abbás odsúdil útok Hamasu na juh Izraela
Abbás sa účastníkom konferencie prihovoril prostredníctvom videohovoru, pretože Spojené štáty mu znemožnili osobnú účasť, keďže mu odmietli udeliť vízum na vstup na územie USA.
Autor TASR
Ramalláh 23. septembra (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v pondelok odsúdil útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael, ku ktorému došlo 7. októbra 2023, a vyzval hnutie Hamas a ďalšie palestínske militantné frakcie, aby odovzdali svoje zbrane pod kontrolu Palestínskej samosprávy. Abbás dal zároveň prísľub, že „Hamas nebude mať žiadnu úlohu pri riadení Pásma Gazy, kde bol do vojny s Izraelom riadiacou politickou silou.
Abbásov prejav zaznel po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Francúzsko uznalo Palestínsky štát. Macron objasnil, že sa tak stalo v záujme mieru medzi Izraelom a Palestínčanmi.
Ešte pred uznaním Palestínskeho štátu Francúzskom vztýčili palestínske vlajky na budovách radníc vo viac ako 80 mestách a obciach Francúzska. Tamojšie ministerstvo vnútra pritom komunálnych politikov a úrady vyzvalo, aby podporu Palestínskemu štátu takýmto spôsobom nevyjadrovali. Napriek odporu socialistickej primátorky Anne Hidalgovej to na 30 minút presadili aj poslanci zastupiteľstva v Paríži.
Ministerstvo vnútra uviedlo, že palestínsku vlajku napokon v pondelok podvečer vztýčilo 86 z 34.875 radníc v celej krajine. Šéf rezortu vnútra Bruno Retailleau, líder pravicovej strany Republikáni (LR), pritom minulý týždeň rozoslal obežník, v ktorom požadoval od verejných orgánov „neutralitu“ a vyzval, aby sa akékoľvek rozhodnutie o vztýčení palestínskej vlajky postúpilo súdu.
Abbásov prejav zaznel po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Francúzsko uznalo Palestínsky štát. Macron objasnil, že sa tak stalo v záujme mieru medzi Izraelom a Palestínčanmi.
Ešte pred uznaním Palestínskeho štátu Francúzskom vztýčili palestínske vlajky na budovách radníc vo viac ako 80 mestách a obciach Francúzska. Tamojšie ministerstvo vnútra pritom komunálnych politikov a úrady vyzvalo, aby podporu Palestínskemu štátu takýmto spôsobom nevyjadrovali. Napriek odporu socialistickej primátorky Anne Hidalgovej to na 30 minút presadili aj poslanci zastupiteľstva v Paríži.
Ministerstvo vnútra uviedlo, že palestínsku vlajku napokon v pondelok podvečer vztýčilo 86 z 34.875 radníc v celej krajine. Šéf rezortu vnútra Bruno Retailleau, líder pravicovej strany Republikáni (LR), pritom minulý týždeň rozoslal obežník, v ktorom požadoval od verejných orgánov „neutralitu“ a vyzval, aby sa akékoľvek rozhodnutie o vztýčení palestínskej vlajky postúpilo súdu.