Abbás: Plánovaná invázia do Rafahu je predohrou vysídľovania

Ramalláh 9. februára (TASR) - Rozšírenie vojenských operácií izraelskej armády do meste Rafah na juhu Pásma Gazy bude nebezpečnou predohrou politiky vysídľovania, ktorej sa Palestínčania obávajú. Vo svojej oficiálnej rezidencii v Ramalláhu na Západnom brehu Jordánu to v piatok večer povedal palestínsky prezident Mahmúd Abbás, informujú agentúry DPA a Reuters



Abbás obvinil Izrael a jeho spojenca USA z "deštruktívnej politiky". "Tieto kroky (zvažované Izraelom) ohrozujú bezpečnosť a mier v regióne a vo svete a prekračujú všetky červené čiary," dodal.



Očakávaná vojenská operácia podľa Abbása ohrozí "mier a bezpečnosť v regióne" a za jej následky budú zodpovedné izraelská a americká vláda.



Abbás vyzval Bezpečnostnú radu OSN, aby začala konať. "Teraz je čas, aby každý prevzal zodpovednosť a zabránil ďalšej nakbe, ktorá dotlačí celý región do nekonečných vojen," uviedol, použijúc termín označujúci masové vysídlenie Palestínčanov počas arabsko-izraelskej vojny v roku 1948.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok nariadil armáde, aby pred očakávanou pozemnou inváziou do Rafahu pripravila plán na evakuáciu civilistov.



Vojenská ofenzíva v Rafahu, ktorý leží na samom juhu pásma Gazy a hraničí s Egyptom, sa považuje za veľmi problematickú. V meste, ktoré malo pred vojnou medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy okolo 300.000 obyvateľov, sa teraz nachádza odhadom 1,3 milióna ľudí. Väčšina z nich tam utiekla pred bojmi z iných častí Pásma Gazy, čiastočne na príkaz izraelskej armády.