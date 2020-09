Abbás sa obáva oslabovania podpory, chce konferenciu o Blízkom východe

New York 26. septembra (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v piatok apeloval na OSN, aby v roku 2021 usporiadala medzinárodnú konferenciu o Blízkom východe. Abbás dúfa, že by bola novým začiatkom po prezidentských voľbách v USA a po uznaní Izraela krajinami v oblasti Perzského zálivu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Abbás v prejave počas virtuálnej všeobecnej rozpravy 75. Valného zhromaždenia (VZ) OSN požiadal generálneho tajomníka Antónia Guterresa, aby "začiatkom budúceho roka" zvolal konferenciu o palestínskej otázke a prizval "všetkých príslušných aktérov".



"Konferencia by mala plnú právomoc spustiť skutočný mierový proces, založený na medzinárodnom práve. Mala by sa zameriavať na ukončenie okupácie (palestínskych území) a na zabezpečenie slobody a nezávislosti palestínskeho ľudu v jeho vlastnom štáte s hranicami z roku 1967 a s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom. Zároveň by (konferencia) vyriešila aj otázku utečencov," povedal Abbás vo vopred nahratom príhovore.



Abbás predniesol apel v období, keď sa Palestínčania obávajú, že v arabskom svete už slabne podpora pre ich desaťročia dlhý zápas za nezávislý štát.



Spojené arabské emiráty (SAE) a Bahrajn totiž tento mesiac uznali Izrael a nadviazali s ním vzťahy, čo je veľký úspech pre židovský štát a diplomatické víťazstvo amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Oba arabské štáty stále tvrdia, že podporujú vznik palestínskeho štátu, ale zároveň zdieľajú obavy Izraela a Spojených štátov zo susedného Iránu.



Abbás povedal: "Je chyba myslieť si, že palestínsky ľud možno zatlačiť do úzadia. Mali by ste všetci vedieť, že v našom regióne nemôže byť žiadny mier, bezpečnosť, stabilita ani spolunažívanie bez ukončenia okupácie, bez spravodlivého a komplexného riešenia palestínskej otázky."



Palestínska samospráva odmieta Trumpov spôsob riešenia situácie na Blízkom východe, pretože podľa nej Trumpova administratíva obhajuje záujmy Izraela.



Ak Trump prehrá prezidentské voľby 3. novembra, konferencia požadovaná Abbásom by sa konala za vlády amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý je takisto podporovateľom Izraela, ale v izraelsko-palestínskej otázke presadzuje dvojštátne riešenie.