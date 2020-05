Abbás sa vyhráža ukončením bezpečnostnej koordinácie s Izraelom i USA

Ramalláh 20. mája (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v utorok pohrozil ukončením bezpečnostnej koordinácie s Izraelom a Spojenými štátmi, pričom uviedol, že anexia ktorejkoľvek časti územia Izraelom okupovaného Predjordánska by zničila šance na mier.



Abbás podľa agentúry AFP po stretnutí palestínskeho vedenia v Ramalláhu vyhlásil, že palestínska vláda "od dnešného dňa" nie je viazaná zmluvami a memorandami o porozumení s americkou a izraelskou vládou a všetkými záväzkami, ktoré z nich vyplývajú, "vrátane tých bezpečnostných".



AFP pripomenula, že 85-ročný palestínsky vodca sa už niekoľkokrát vyhrážal ukončením bezpečnostnej spolupráce s Izraelom, avšak bez toho, aby následne svoje hrozby uskutočnil. Ani teraz podľa AFP neposkytol žiadne podrobnosti o tom, čo by jeho posledné vyhlásenie malo v praxi znamenať.



Analytici tvrdia, že koordinácia medzi izraelskými a palestínskymi bezpečnostnými silami na okupovanom Západnom brehu je pre Izrael kľúčová, pretože sa snaží zabrániť tomu, aby militantné islamistické hnutie Hamas, kontrolujúce pásmo Gazy, získalo oporu aj na Západnom brehu. Spomínaná spolupráca však prospieva aj palestínskej vláde, ktorej dominuje Abbásova strana Fatah - dlhoročný súper Hamasu.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu skladal sľub ako predseda vlády národnej jednoty, ktorej súčasťou je aj strana jeho bývalého rivala Bennyho Ganca. Podľa koaličnej dohody vláda môže od júla rokovať o anektovaní častí Západného brehu.



Pravicový politik Netanjahu počas kampane pred marcovými voľbami sľuboval, že k územiu Izraela pripojí údolie rieky Jordán, ktoré je kľúčovým strategickým územím na Západnom brehu, ako aj židovské osady po celom tomto území.



Abbás už minulý týždeň varoval, že akákoľvek anexia by bola popretím uzavretých dohôd.



Anektovanie židovských osád a údolia rieky Jordán je súčasťou mierového plánu predloženého v januári tohto roku prezidentom USA Donaldom Trumpom.



Americký plán zaručuje Palestínčanom obmedzenú samosprávu v častiach Predjordánska, pričom povoľuje Izraelu anektovať všetky tamojšie židovské osady a ponechať si takmer celý východný Jeruzalem. Palestínčania si pritom nárokujú na východný Jeruzalem ako na hlavné mesto svojho budúceho štátu.



V americkom pláne sa im ako hlavné mesto možného palestínskeho štátu navrhuje dedina Abú Dís, ležiaca v tesnej blízkosti východného Jeruzalema, za bezpečnostným múrom vybudovaným na tomto území Izraelom.



Trumpom prezentovaný plán odmietli Palestínčania, Liga arabských štátov i Organizácia islamskej spolupráce.