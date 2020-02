Abbás: Svet by mal odmietnuť Trumpov mierový plán pre Blízky východ

New York 11. februára (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v utorok na pôde Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) povedal, že svet by mal odmietnuť mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ. Abbás návrh dohody, ktorá by podľa jeho slov obmedzila suverenitu Palestínčanov, nazval "švajčiarskym syrom", informovala agentúra AFP.



"Odmietame izraelsko-americký plán," ktorý "spochybňuje legitímne práva Palestínčanov," povedal Abbás. "Chcel by som povedať pánovi Donaldovi Trumpovi, že jeho plán nedokáže dosiahnuť mier a bezpečnosť, pretože porušuje medzinárodnú legitimitu," dodal.



Americký prezident oznámil kľúčové body mierového urovnania palestínsko-izraelského konfliktu ešte 28. januára vo Washingtone.



Osemdesiatstranový dokument predpokladá, že Jeruzalem zostane nerozdeleným hlavným mestom Izraela. Trump však zároveň povedal, že časti východného Jeruzalema ležiace za izraelskou bezpečnostnou bariérou by sa mohli stať hlavným mestom palestínskeho štátu.



V oblastiach, ktoré by sa mali stať súčasťou nového štátu, plán navrhuje pozastavenie rozvoja izraelských osád na štyri roky.



Palestínsky vodca Mahmúd Abbás a predstavitelia radikálneho hnutia Hamas návrhy amerického prezidenta hneď po ich zverejnení dôrazne odmietli.