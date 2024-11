Abbás ustanovil svojho nástupcu na poste šéfa Palestínskej samosprávy

Ramalláh 28. novembra (TASR) - Predseda Palestínskej samosprávy (PA) Mahmúd Abbás vydal v stredu ústavné vyhlásenie, v ktorom načrtáva, ako bude vyzerať prechod moci, ak on sám odstúpi, zomrie alebo sa stane právne nespôsobilým, uviedla tlačová agentúra WAFA citovaná TASR na základe správy z webu The Times of Israel (TOI).



V Abbásovom vyhlásení sa uvádza, že ak sa post predsedu PA uvoľní, jeho povinnosti by mal dočasne prevziať predseda parlamentu krajiny - Palestínskej národnej rady. Tento post v súčasnosti zastáva Rawhí Fattúh, ktorý pôsobil ako dočasný predseda PA aj po smrti palestínskeho vodcu Jásira Arafata, dodal TOI.



WAFA doplnila, že v takomto prípade bude Fattúh vykonávať funkciu dočasného predsedu najviac 90 dní, počas ktorých sa uskutočnia prezidentské voľby.



Ak konanie volieb nebude možné, Palestínska ústredná rada môže dočasnému prezidentovi jednorazovo predĺžiť funkčné obdobie.



Abbás (89) je predsedom PA od roku 2005. Medzi Palestínčanmi je nepopulárny a je dlhodobo kritizovaný za korupciu vo svojej administratíve a odmietanie usporiadať voľby.



Fattúh sa narodil v roku 1950 v Rafahu na juhu Pásma Gazy a svoj dospelý život strávil ako člen palestínskeho hnutia odporu. Po šesťdňovej vojne v roku 1967 sa Fattúh presťahoval do Jordánska, aby sa pripojil k ozbrojenému krídlu Fatahu, vtedajšej hlavnej politickej strany palestínskeho hnutia odporu. Následne absolvoval vojenský výcvik v Iraku.



Od roku 1983 je členom Palestínskej národnej rady - zákonodarného orgánu PA, a v roku 2020 bol zvolený za jej predsedu. V roku 2003 bol vymenovaný do funkcie ministra poľnohospodárstva PA.



V roku 2008 bol prichytený pri pokuse prepašovať do Izraela z Jordánska 3000 mobilných telefónov. Využil pritom svoj VIP preukaz, ktorý mu vydali izraelské úrady.



V januári 2023 mu vtedajší izraelský minister obrany Joav Galant zrušil povolenie na vstup do Izraela, pretože spolu s ďalšími dvoma predstaviteľmi PA navštívili bývalého palestínskeho väzňa, ktorý bol prepustený po odpykaní si 40-ročného trestu za vraždu izraelského vojaka.