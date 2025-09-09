< sekcia Zahraničie
Abbás: Útok Izraela na Dauhu je hrozbou pre bezpečnosť v regióne
Izrael letecký útok cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača Hamasu Chalíla Hajja.
Autor TASR
Dauha 9. septembra (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás odsúdil utorkové izraelské letecké útoky na katarské hlavné mesto Dauha a vedúcich predstaviteľov palestínskeho hnutia Hamas. Podľa neho ohrozujú „regionálnu bezpečnosť a stabilitu“, informuje TASR na základe správy agentúry AFP a DPA.
„Brutálny izraelský útok na Katar predstavuje hrubé porušenie medzinárodného práva a eskaláciu, ktorá ohrozuje regionálnu bezpečnosť a stabilitu,“ uviedla Abbásova kancelária. O vyhlásení informovala palestínska tlačová agentúra Wafa.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zásah potvrdil a dodal, že išlo o reakciu na pondelkový útok v Jeruzaleme, pri ktorom zahynulo šesť ľudí. V utorok sa k zodpovednosti zaň prihlásilo ozbrojené krídlo Hamasu.
Izrael letecký útok cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača Hamasu Chalíla Hajja. Podľa zdrojov agentúry Reuters všetci vedúci členovia hnutia útok prežili. Anonymný predstaviteľ Bieleho domu pre AFP potvrdil, že Izrael o ňom vopred informoval Spojené štáty.
Letecký útok na Dauhu odsúdil generálny tajomník OSN António Guterres či viacero krajín v regióne. Znepokojenie vyjadril aj pápež Lev XIV.
Egypt v reakcii varoval, že incident môže stanoviť „nebezpečný precedens“. „Egypt dôrazne odsudzuje dnešnú agresiu izraelských okupačných síl proti Kataru, ktorá bola zameraná na stretnutie palestínskych vodcov diskutujúcich o spôsoboch dosiahnutia dohody o prímerí (medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy - pozn. TASR),“ uviedla kancelária prezidenta.
DPA pripomína, že Katar aj Egypt zohrávajú kľúčovú úlohu v sprostredkovávaní rozhovorov medzi Izraelom a Hamasom o riešení konfliktu v Gaze.
