Abbás v OSN: Izrael už nie je naším partnerom pre mier

New York 23. septembra (TASR) - Izrael úmyselne bráni pokroku k dvojštátnemu riešeniu izraelsko-palestínskej otázky a nemôže sa viac považovať za spoľahlivého partnera v mierovom procese. Povedal to v piatok v prejave na pôde Valného zhromaždenia OSN v New Yorku palestínsky prezident Mahmúd Abbás, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Izrael podľa jeho "prostredníctvom svojej vopred premyslenej a zámernej politiky ničí dvojštátne riešenie".



"To jednoznačne dokazuje, že Izrael neverí v mier," dodal. "A preto už nemáme izraelského partnera, s ktorým by sme mohli rokovať," povedal v prejave Abbás.



Mierové rokovania medzi Izraelom a Palestínčanmi sú na mŕtvom bode od roku 2014, píše AFP. Vláda izraelského premiéra Jaira Lapida sa v súčasnosti usiluje podporovať palestínske hospodárstvo, avšak mierový proces s palestínskym prezidentom Abbásom nezačala.



Izrael od roku 1967 okupuje východný Jeruzalem a územia na Západnom brehu Jordánu. V roku 2007 Izrael uvalil blokádu na pásmo Gazy po tom, ako sa tam dostalo k moci militantné hnutie Hamas. Palestínčania požadujú, aby sa tieto územia stali súčasťou ich budúceho nezávislého štátu.



Lapid v štvrtkovom prejave na pôde VZ OSN vyhlásil, že dvojštátne riešenie podporuje značná väčšina Izraelčanov. Jedinou podmienkou Izraela je podľa Lapida to, aby bol budúci palestínsky štát mierový.