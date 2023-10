Abbás v reakcii na výbuch nemocnice v Gaze zrušil stretnutie s Bidenom

Gaza 17. októbra (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v súvislosti s explóziou v nemocnici v Gaze, ktorá si v utorok vyžiadala pravdepodobne niekoľko stoviek obetí, vyhlásil trojdňový smútok a zároveň zrušil na stredu naplánované stretnutie s americkým prezidentom Joeom Bidenom, píše agentúra AP.



Z explózie nemocnice v centre mesta Gaza sa navzájom obviňujú Izrael a palestínske hnutie Hamas, pričom počty obetí sa rôznia; pohybujú sa od 200 do 500 mŕtvych.



Stanica al-Džazíra predtým uviedla, že útok na nemocnicu sa údajne odohral bez predchádzajúceho varovania a budova stále horí. Pod jej troskami sa pravdepodobne nachádzajú stovky tiel obetí.



Palestínske ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo, že výbuch, ktorý zasiahol nemocnicu al-Ahlí Arábí v centre mesta Gaza, vyvolal izraelský vzdušný útok a že si vyžiadal vyše 500 obetí.



Hovorca IDF Daniel Hagari bezprostredne na to upozornil, že nemá informácie, či bol výbuch v skutočnosti izraelským náletom. "Je tu množstvo náletov, množstvo zablúdených rakiet a množstvo nepravdivých správ od (palestínskeho radikálneho hnutia) Hamasu," podotkol. Izraelské obranné sily (IDF) medzičasom uviedli, že podľa počiatočného vyšetrovania bola explózia nemocnice výsledkom neúspešného odpálenia rakety Hamasu.



Útok na nemocnicu v Gaze medzičasom odsúdil šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ako aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. "Vyzývam celé ľudstvo, aby podniklo kroky na zastavenie tejto bezprecedentnej brutality v Gaze," napísal Erdogan na sociálnej sieti X (predtým Twitter).



Katarské ministerstvo zahraničných vecí údajný útok na nemocnicu odsúdilo a označilo ho za "brutálny masaker a ohavný zločin proti bezbranným civilistom".



Šéf Ligy arabských štátov (LAŠ) Ahmad Abúl Ghajt v reakcii na explóziu nemocnice vyzval lídrov, aby okamžite pomohli zastaviť tragédiu. "Ktorá diabolská myseľ úmyselne bombarduje nemocnicu a jej bezbranných obyvateľov?" napísal na platforme X.



Predseda Európskej rady Charles Michel taktiež varoval, že cielenie na civilnú infraštruktúru je porušením medzinárodného práva.