Abbás vyjadril nádej, že medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi bude mier
Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas podpísali vo štvrtok dohodu o zastavení bojov a prepustení izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov.
Autor TASR
Jeruzalem 10. októbra (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vo štvrtok v zriedkavom rozhovore poskytnutom pre izraelskú stanicu Channel 12 vyjadril nádej, že medzi Palestínčami a Izraelčanmi zavládne po podpísaní dohody o prímerí v Gaze mier. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
„To, čo sa dnes stalo, je historický moment. Dúfali sme – a stále dúfame –, že dokážeme ukončiť krviprelievanie, ktoré sa odohráva v našej krajine, či už v pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu alebo vo východnom Jeruzaleme,“ podotkol predseda Palestínskej samosprávy (PA).
Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas podpísali vo štvrtok dohodu o zastavení bojov a prepustení izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov. Ide o prvú fázu iniciatívy amerického prezidenta Donalda Trumpa s cieľom ukončiť dvojročnú vojnu v Gaze.
„Dnes sme veľmi šťastní, že sa krviprelievanie skončilo. Dúfame, že to tak zostane a že medzi nami a Izraelom zavládne mier, bezpečnosť a stabilita,“ dodal v rozhovore Abbás, ktorý na otázky kladené v hebrejčine odpovedal po arabsky.
Na otázku, či Palestínska samospráva zaviedla reformy, ktoré spomenul Trump vo svojom 20-bodovom pláne na ukončenie vojny v Gaze, Abbás odpovedal, že proces reforiem už prebieha. „Chcem úprimne povedať – reformy sme spustili,“ podotkol.
„Tieto reformy zahŕňajú platby väzňom, na ktorých sme sa dohodli s USA a ktoré USA schválili,“ spresnil Abbás s odvolaním sa na platby, ktoré Palestínska samospráva vyplácala rodinám Palestínčanov zabitých Izraelom alebo uväznených v izraelských väzniciach, vrátane mnohých zadržaných za útoky na Izraelčanov.
Abbás vo februári oznámil reformu tejto platobnej schémy, ktorú kritici označujú ako „platba za zabitie“, pod tlakom USA a Izraela, ktorí ju označili za „financovanie terorizmu“. Niekoľko palestínskych predstaviteľov vtedy toto rozhodnutie odsúdilo.
V rozhovore pre izraelskú stanicu Channel 12 Abbás dodal, že aj ďalšie reformy - v sektoroch ako je vzdelávanie, hospodárstvo, zdravotníctvo a bezpečnosť - sú v procese implementácie.
„Niektoré už boli dokončené a iné prebiehajú, kým sa Palestínska samospráva nestane modelom schopným naďalej viesť palestínsky ľud,“ zdôraznil Abbás.
Trump spolu s ďalšími medzinárodnými lídrami a organizáciami naliehal na 89-ročného palestínskeho prezidenta, aby Palestínsku samosprávu zreformoval, pripomína AFP.
„Zatiaľ čo prestavba Gazy napreduje a program reforiem palestínskej samosprávy sa bude dôsledne realizovať, môžu sa konečne vytvoriť podmienky pre dôveryhodnú cestu k palestínskemu sebaurčeniu a štátnosti, čo uznávame ako túžbu palestínskeho ľudu,“ uvádza sa v Trumpovom mierovom pláne pre Gazu.
