Abbás vyzval Hamas, aby prepustil izraelských rukojemníkov

Ammán 14. júla (TASR) - Predseda Palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás vyzval palestínske radikálne hnutie Hamas, aby prepustilo rukojemníkov zavlečených v októbri 2023 z Izraela a odovzdalo svoje zbrane Palestínskej samospráve. Zdôraznil tiež, že Hamas po skončení vojny s Izraelom „nebude vládnuť Pásmu Gazy“, uvádza TASR.



Ako v pondelok informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), Abbás to povedal v nedeľu v Ammáne, kde rokoval s bývalým britským premiérom Tonym Blairom.



Agentúra WAFÁ dodala, že Abbás vyzval aj na prepustenie palestínskych väzňov z izraelských väzníc, okamžité prímerie v Pásme Gazy a nerušený vstup humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Abbás tiež apeloval, aby bola kontrola nad Pásmom Gazy zverená Palestínskej samospráve. Ide o riešenie, ktoré Izrael odmieta.



Palestínsky prezident okrem toho zdôraznil potrebu implementovať riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe paralelnej existencie dvoch štátov a vyzval na usporiadanie medzinárodnej mierovej konferencie v New Yorku.



TOI pripomenul, že Abbás síce už v minulosti vyzval na prepustenie rukojemníkov, ukončenie vojny a prevzatie vlády v Pásme Gazy Palestínskou samosprávou, ale inváziu Hamasu do južného Izraela zo 7. októbra 2023 odsúdil prvýkrát verejne až v júni.



Vpád palestínskych militantov z Hamasu a spriaznených skupín mal za následok smrť okolo 1200 izraelských civilistov a vojakov i únos vyše 250 rukojemníkov, z ktorých mnohí zajatie neprežili. Táto operácia palestínskych radikálov spustila prebiehajúcu vojnu s Izraelom.



Predpokladá sa, že militanti v Pásme Gazy v súčasnosti zadržiavajú 50 rukojemníkov vrátane 49 z 251 unesených 7. októbra 2023. Medzi nimi sú telá najmenej 28 mŕtvych, ktorých smrť medzičasom potvrdila izraelská armáda. Predpokladá sa, že nažive je 20 rukojemníkov. Osud najmenej dvoch ďalších je nejasný. Hamas okrem toho má aj telo vojaka izraelskej armády, ktorý bol v Pásme Gazy zabitý ešte v roku 2014.



Hamas prevzal kontrolu nad Pásmom Gazy od Palestínskej samosprávy pri prevrate v roku 2007. Obe mocenské centrá sú odvtedy v spore.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý sľúbil, že Hamas porazí, doteraz vylučoval akúkoľvek úlohu Palestínskej samosprávy v Pásme Gazy, ale nepredložil žiadnu alternatívu. Jeho koaliční partneri z krajnej pravice chcú v enkláve zakladať židovské osady.



Palestínska samospráva je podľa prieskumov v Predjordánsku vnímaná ako neefektívna a skorumpovaná. Od roku 2006 sa na palestínskych územiach nekonali parlamentné voľby a od roku 2005 ani prezidentské voľby.



Tony Blair odišiel z funkcie predsedu britskej vlády v roku 2007 a potom sa stal vyslancom blízkovýchodného kvarteta, ktoré vzniklo v roku 2002 s cieľom sprostredkovať mier medzi Izraelom a Palestínčanmi. Jeho členmi boli OSN, USA, EÚ a Rusko. Blair v roku 2016 založil neziskovú organizáciu Tony Blair Institute for Global Change (Inštitút Tonyho Blaira pre globálnu zmenu).