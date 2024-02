Abbás vyzval Hamas, aby sa s Izraelom urýchlene dohodol na prímerí

Ramalláh 14. februára (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v stredu vyzval palestínske militantné hnutie Hamas, aby sa s Izraelom urýchlene dohodlo na prímerí a prepustení rukojemníkov z Pásma Gazy a vyhlo sa tak strašným následkom. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Vyzývame hnutie Hamas, aby urýchlene sfinalizovalo dohodu o väzňoch a ušetrilo našich palestínskych obyvateľov pred pohromou ďalšej katastrofickej udalosti so strašnými následkami, rovnako nebezpečnými ako Nakba z roku 1948," povedal Abbás, pričom narážal na prvú arabsko-izraelskú vojnu, počas ktorej odišlo alebo utieklo zo svojich domovov približne trištvrte milióna palestínskych Arabov.



Abbásova medzinárodne uznaná Palestínska samospráva sa tento týždeň nezapojila do rokovaní v Egypte, ktoré sa zameriavali na prímerie medzi Izraelom a Hamasom po vyše štyroch mesiacoch vojny.



Palestínska samospráva vládla v Pásme Gazy do roku 2007, keď kontrolu nad týmto územím pri vnútropalestínskom konflikte prevzalo militantné hnutie Hamas. V súčasnosti má Abbásova vláda sídlo v meste Ramalláh na okupovanom Západnom brehu.



Spojené štáty, ktoré sú hlavným vojenským podporovateľom Izraela a sponzorom Palestínskej samosprávy uviedli, že podporujú vytvorenie palestínskeho štátu, ale žiadajú zmeny v jej vedení.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyjadril v januári presvedčenie, že Abbás je odhodlaný zreformovať Palestínsku samosprávu, aby mohla účinne prevziať zodpovednosť aj za Pásmo Gazy.