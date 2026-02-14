Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 14. február 2026Meniny má Valentín
< sekcia Zahraničie

Abbás vyzval na odstránenie prekážok pri druhej fáze prímeria

.
Na snímke palestínsky prezident Mahmúd Abbás. Foto: TASR/AP

Zdôrazňuje potrebu odstrániť všetky prekážky, ktoré izraelská okupácia kladie pri vykonávaní ustanovení týkajúcich sa druhej fázy dohody.

Autor TASR
Addis Abeba 14. februára (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vyzval v sobotu na odstránenie „všetkých prekážok“, ktoré podľa neho Izrael kladie pri implementácii druhej fázy prímeria v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Zdôrazňujeme potrebu odstrániť všetky prekážky, ktoré izraelská okupácia kladie pri vykonávaní ustanovení týkajúcich sa druhej fázy dohody,“ povedal Abbás v rámci prejavu na summite Africkej únie v Etiópii.

Patrila sem podľa neho aj práca technokratického výboru zriadeného na dohľad nad správou Gazy, dodal v prejave, ktorý na summite za predsedu Palestínskej samosprávy (PA) prečítal palestínsky premiér Muhammad Mustafá.

Krehké prímerie v Pásme Gazy platí od októbra 2025, pripomína AFP. Dohoda o prímerí bola sprostredkovaná USA, Egyptom a Katarom.
.

Neprehliadnite

SLOVÁCI OPÄŤ VÍŤAZNE: Taliansko zdolali 3:2, majú plný počet bodov

Macron vyzval na nastavenie pravidiel spolužitia s Ruskom

ONLINE ZOH 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

SCHOVÁVAL SA 16 ROKOV: Zatkli Slováka, ktorý prišiel na zápas s Fínmi