Abbás vyzval na odstránenie prekážok pri druhej fáze prímeria
Autor TASR
Addis Abeba 14. februára (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vyzval v sobotu na odstránenie „všetkých prekážok“, ktoré podľa neho Izrael kladie pri implementácii druhej fázy prímeria v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Zdôrazňujeme potrebu odstrániť všetky prekážky, ktoré izraelská okupácia kladie pri vykonávaní ustanovení týkajúcich sa druhej fázy dohody,“ povedal Abbás v rámci prejavu na summite Africkej únie v Etiópii.
Patrila sem podľa neho aj práca technokratického výboru zriadeného na dohľad nad správou Gazy, dodal v prejave, ktorý na summite za predsedu Palestínskej samosprávy (PA) prečítal palestínsky premiér Muhammad Mustafá.
Krehké prímerie v Pásme Gazy platí od októbra 2025, pripomína AFP. Dohoda o prímerí bola sprostredkovaná USA, Egyptom a Katarom.
