Abbás vyzval na okamžité ukončenie agresie voči Palestínčanom

Ammán 12. októbra (TASR) - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vyzval vo štvrtok na okamžité ukončenie agresie voči Palestínčanom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.Abbásova kancelária zverejnila prvé vyhlásenie palestínskeho prezidenta od sobotňajšieho masívneho útoku hnutia Hamas na Izrael, ktorý vyústil do ozbrojeného konfliktu. Abbás pritom odsúdil praktiky oboch strán spojené so zabíjaním civilistov alebo ich zneužívaním.Kancelária palestínskeho prezidenta vyhlásenie zverejnila po jeho stretnutí s jordánskym kráľom Abdalláhom II. v Ammáne. Rokovali o spôsoboch, ako zastaviťa o tom, ako doručiť do postihnutých oblastí pomoc, uvádza sa vo vyhlásení.Zameriavanie sa na civilistov zo strany izraelskej armády i palestínskych militantov je, uviedol Abbás. Poukázal na to, že Palestínčania saa na ceste k dosiahnutiu svojich národných cieľov sú stúpencami medzinárodnej legitimity, nevojnového odporu a politických krokov.Abbás tiež upozornil, že prerušením prevádzky jedinej elektrickej elektrárne v pásme Gazy pre nedostatok paliva hrozí tomuto územiu nebezpečenstvo a vyzval na zabezpečenie dodávok elektriny, vody a na otvorenie humanitárnych koridorov.Vyzval na prepustenie civilistov, zajatcov a zadržiavaných osôb vzhľadom na predpoklady, že v pásme Gazy sú v zajatí desiatky izraelských civilistov a Izrael zadržal niekoľko palestínskych militantov.Abbás stojí na čele palestínskej samosprávy, ktorá sídli na Západnom brehu Jordánu. Konkuruje mu hnutie Hamas, ktoré cez víkend zaútočilo na Izrael a od roku 2007 má pod kontrolou pásmo Gazy, odkiaľ vytlačilo sily verné Abbásovi.