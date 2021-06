Abbásov kritik zomrel krátko po svojom brutálnom zadržaní

Na archívnej snímke z 22. januára 2020 palestínsky prezident Mahmúd Abbás. Foto: TASR/AP

Ramalláh 24. júna (TASR) - Palestínske úrady prešetrujú okolnosti smrti 44-ročného aktivistu, ktorý zomrel vo štvrtok krátko po svojom zadržaní palestínskymi orgánmi činnými v trestnom konaní. Jeho smrť vyvolala veľké pobúrenie na palestínskych sociálnych sieťach a šok vyjadrila aj EÚ.Ako pripomenul spravodajský web The Times of Israel, aktivista Nizár Banát bol autorom satirických videí zdieľaných na sociálnych sieťach, v ktorých poukazoval na skorumpovanosť palestínskeho vedenia a palestínskeho predáka Mahmúda Abbása i na prípady sprenevery. Jeho stránka na sociálnej sieti Facebook sledovalo 100.000 ľudí.Banátova rodina tvrdí, že jeho náhla smrť je dôsledkom brutality pri zatýkaní.Podľa ich vyjadrenia polícia s príkazom na zatknutia prišla do Banátovho domu vo štvrtok nad ránom. Následne zasahujúci policajti Banáta, ešte spiaceho v posteli, začali biť železnými tyčami, potom ho vyzliekli donaha a pokračovali v bití.Guvernér mesta Hebron, kde Banát žil, potvrdil jeho smrť a informoval, že jeho zdravotný stav sa počas zatýkania rapídne zhoršil, preto bol okamžite prevezený do hebronskej nemocnice.uviedol guvernér Džibríl Bakrí.Európska únia, ktorá je najväčším finančným podporovateľom palestínskej samosprávy, v reakcii na Banátovu smrť vyjadrila. Vyzvala na okamžité začatie nezávislého a transparentného vyšetrovania okolností jeho smrti.Radikálne palestínske hnutie Hamas, ktoré vládne v pásme Gazy, odsúdilo Banátovu smrť a označilo ju za atentát aAbbásov konkurent pôsobiaci v exile, Muhammad Dahlán, vo svojej reakcii požadovala žiadal aj reakciu širokých más palestínskeho obyvateľstva.Banát sa v palestínskom väzení ocitol v minulosti už viackrát, a to na základe kontroverzného zákona o počítačovej kriminalite, ktorý palestínskej samospráve umožňuje zatknúť jednotlivcov za "ohováranie" vládnych inštitúcií v online priestore.Ľudskoprávne skupiny v súvislosti s tým tvrdia, že palestínska samospráva zneužila tento postup na politické účely a na svojvoľné zatýkanie svojich protivníkov.Banát mal v úmysle kandidovať ako nezávislý vo voľbách do palestínskeho parlamentu, ktoré sa mali konať v máji a ktoré Abbás koncom apríla zrušil pod zámienkou, že Izrael odmieta umožniť hlasovanie vo východnom Jeruzaleme.Kritici, vrátane Banáta, obvinili Abbása, že sa bojí prehry nielen s vplyvnejším extrémistickým hnutím Hamas, ale aj s kandidátmi v rámci svojho hnutia Fatah.Po zrušení volieb Banát vyzval na okamžité zastavenie pomoci Európskej únie pre Abbása a palestínsku samosprávu. Predstavitelia Fatahu tieto jeho výzvy rozhodne odsúdili a obvinili Banáta zo spolupráce s Izraelom. O niekoľko dní neskôr sa Banátov dom v Hebrone stal terčom útoku neznámych ozbrojencov.V jednom zo svojich posledných videí pred smrťou Banát kritizoval aj nedávnu dohodu medzi palestínskou samosprávou a Izraelom o prevode 1,4 milióna očkovacích látok Pfizer, ktoré exspirujú koncom júna, do Palestíny.Po vlne kritiky na sociálnych sieťach palestínske vedenie oznámilo, že od dohody o dodávke vakcín z Izraela odstupuje.Izrael následne vyhlásil, že vakcínami s rovnakým termínom exspirácie očkuje proti covidu izraelských tínedžerov.