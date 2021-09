Abbásov odchod z funkcie si želá väčšina Palestínčanov

Jeruzalem 22. septembra (TASR) - Takmer 80 percent Palestínčanov si želá, aby prezident Mahmúd Abbás odstúpil z funkcie. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktorý podľa agentúry AP odzrkadľuje pretrvávajúci hnev Palestínčanov vyvolaný násilnou smrťou aktivistu vo väzbe i násilným potlačením protestov počas leta.



Najnovší prieskum Palestínskeho centra pre výskum politík a analýzu verejnej mienky zistil, že 45 percent Palestínčanov sa domnieva, že zastupovať a viesť by ich malo radikálne hnutie Hamas. Iba 19 percent opýtaných uviedlo, že táto rola by mala byť zverená Abbásovmu sekulárnemu hnutiu Fatah.



"Toto je najhorší prieskum preferencií pre prezidenta," uviedol palestínsky analytik Chalíl Šikakí, podľa ktorého Abbás ešte nikdy nebol v takej zlej pozícii ako dnes.



Napriek tomu, že Abbásova popularita prudko klesá a že odmietol uskutočniť vypísané voľby, medzinárodné spoločenstvo ho stále považuje za lídra a partnera v mierovom procese s Izraelom, ktorý sa pred viac ako desaťročím zastavil.



Abbásom vedená Palestínska samospráva spravuje časti okupovaného západného brehu Jordánu, a to na základe dočasných dohôd podpísaných s Izraelom v 90. rokoch minulého storočia. Pásmo Gazy vedie hnutie Hamas, ktoré odtiaľ v roku 2007 - rok po víťazných parlamentných voľbách - vyhnalo Abbásových ľudí a prevzalo tam moc.



Mahmúd Abbás v apríli zrušil voľby, ktoré sa na palestínskych územiach mali konať prvýkrát po 15-ročnej prestávke. Špekulovalo sa, že tak urobil, lebo sa obával prehry svojho hnutia Fatah.



O mesiac neskôr - v máji - došlo k prudkému nárastu popularity Hamasu - šlo o obdobie, keď Jeruzalem zažíval veľké protesty a keď sa v pásme Gazy odohrala ďalšia vojna medzi Hamasom a Izraelom. Mnoho Palestínčanov vtedy obvinilo Palestínsku samosprávu, že nerobí nič pre to, aby im pomohla v boji proti izraelskej okupácii.



Abbásovi výrazne poškodila aj smrť ľudskoprávneho aktivistu Nizára Banáta, ktorý bol autorom satirických videí zdieľaných na sociálnych sieťach. Poukazoval na skorumpovanosť palestínskeho vedenia i samotného Abbása i na prípady sprenevery. Banátovu stránku na Facebooku sledovalo 100.000 ľudí.



Banát zomrel v júni - po tom, čo ho palestínske bezpečnostné sily počas nočného zatýkania brutálne zbili. Jeho smrť vyvolala protesty na okupovanom západnom brehu Jordánu, ktoré boli potlačené silou, a mala za následok aj výzvy na Abbásovo odstúpenie.



Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že 63 percent Palestínčanov si myslí, že Banát bol zabitý na príkaz politických alebo bezpečnostných lídrov Palestínskej samosprávy. O tom, že šlo o omyl, je presvedčených 22 percent opýtaných.



Palestínska samospráva nedávno oznámila, že pred súd sa postaví 14 predstaviteľov bezpečnostných zložiek, ktorí boli pri Banátovom zatknutí. Až 69 percent opýtaných považuje túto reakciu za nedostatočnú.