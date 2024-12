ABC News za urovnanie sporu s Trumpom zaplatí 15 miliónov dolárov

New York 14. decembra (TASR) - Americká televízna stanica ABC News zaplatí 15 miliónov dolárov za mimosúdne urovnanie žaloby za urážku na cti, ktorú proti nej podal novozvolený prezident Donald Trump. Vyplýva to zo súdnych dokumentov zverejnených v sobotu, na ktoré sa odvolala agentúra AFP.



Trump zažaloval ABC News a jej hlavného moderátora Georgea Stephanopoulosa za nepresné vyjadrenia, ktoré vyslovil počas rozhovoru s kongresmankou Nancy Maceovou, odvysielaného v marci. Moderátor vtedy tvrdil, že Trump bol v občianskoprávnom spore uznaný za "vinného zo znásilnenia" spisovateľky E. Jean Carrollovej.



K mimosúdnemu urovnaniu došlo iba deň po tom, čo sudkyňa sudkyňa Lisette M. Reidová požiadala Trumpa aj Stephanopoulosa o výpovede. Podmienky dohody vyžadujú, aby ABC News darovala 15 miliónov dolárov do fondu určeného na "prezidentskú nadáciu a múzeum" pre Trumpa.



Televízna stanica i moderátor sa zároveň verejne ospravedlnia a uvedú, že "ľutujú výroky", ktoré o Trumpovi zazneli počas spomínaného rozhovoru. ABC News taktiež zaplatí ďalší milión dolárov za právne služby Trumpovmu právnikovi.



Trumpa porota minulý rok uznala za vinného za sexuálne napadnutie Carrollovej, čo je podľa newyorských zákonov iný trestný čin ako znásilnenie, objasnila AFP. Zároveň mu nariadila zaplatiť spisovateľke päť miliónov dolárov ako odškodnenie. V januári tohto roku zase porota v inom prípade rozhodla, že Trump má zaplatiť Carrollovej odškodné 83,3 milióna dolárov za urážku na cti. Voči obom verdiktom sa Trump odvolal.