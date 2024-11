Abcházsko uprostred protestov zvolalo zasadnutie bezpečnostnej rady

Moskva 12. novembra (TASR) - Líder gruzínskej odštiepeneckej provincie Abcházsko Aslan Bžanija v utorok zvolal mimoriadne zasadnutie bezpečnostnej rady v reakcii na protesty proti zadržaniu aktivistov. Informovala o tom agentúra TASS, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters.



V najväčšom regionálnom meste Suchumi demonštranti na hlavnom námestí požadovali prepustenie pätice aktivistov. Zadržali ich v pondelok, pretože vystúpili proti rozsiahlym stavebným plánom a podľa médií sa dostali do potýčky s jedným z poslancov. Protestujúci taktiež zablokovali niekoľko mostov na diaľnici do Suchumi.



Spory vypukli po tom, ako regionálny parlament prerokoval návrh zákona, ktorý by Rusom umožnil kupovať nehnuteľnosti v Abcházsku. Región s horami a plážami pri Čiernom mori je pre Rusov obľúbenou turistickou destináciou.



"V súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou nezákonnou blokádou štátnej cesty prezident Abcházska Aslan Bžanija zvolal mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady," citovala agentúra TASS tlačovú kanceláriu lídra. Jeho sídlo údajne obkľúčili armádne vozidlá, aby ho chránili.



Kanál Baza pôsobiaci na platforme Telegram, ktorý má blízko k ruským bezpečnostným zložkám, aktivistov označil za súčasť opozície, ktorá bojuje proti výstavbe multifunkčných komplexov v Abcházsku. Kanál uviedol, že protesty vyvolalo "kruté" zadržiavanie aktivistov.



Rusko v roku 2008 po krátkej vojne s Gruzínskom uznalo nezávislosť Abcházska a ďalší separatistický región Južné Osetsko. Oba regióny tvoria asi pätinu gruzínskeho územia a sú silne závislé od Ruska. Ich nezávislosť okrem Ruska uznala len Venezuela, Nikaragua, Nauru a Sýria. Podľa Západu Moskva Južné Osetsko a Abcházsko fakticky anektovala.