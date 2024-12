Abcházsky parlament neschválil investičnú dohodu s Ruskom

Suchumi 3. decembra (TASR) - Parlament v gruzínskom odštiepeneckom regióne Abcházsko v utorok hlasoval proti ratifikácii investičnej dohody s Moskvou, ktorá vyvolala protesty vedúce až k odstúpeniu prezidenta Aslana Bžaniju. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Opoziční lídri sa dôrazne postavili proti dohode, pretože sa obávali, že by uvoľnila cestu bohatým Rusom a ruským firmám, aby mohli skupovať nehnuteľnosti v tejto krajine, uviedla agentúra Reuters.



Ruské štátne noviny Rossijskaja Gazeta uverejnili v utorok video s hlasovaním o tejto dohode. Žiaden z poslancov dohodu s Ruskom nepodporil, pričom traja poslanci sa zdržali hlasovania.



Neschválená investičná dohoda s Moskvou, ktorá výrazne prispieva do rozpočtu tohto odštiepeneckého regiónu, mala Rusom umožniť kupovať v Abcházsku nehnuteľnosti. Aktivisti sa obávali, že by to viedlo k masovej výstavbe obytných komplexov v Abcházsku, ktoré by vlastnili ruskí občania. Región s horami a plážami pri Čiernom mori je pre Rusov obľúbenou turistickou destináciou.



Po krátkej vojne s Gruzínskom v roku 2008 uznala Moskva nezávislosť Abcházska a Južného Osetska. Oba regióny tvoria spolu asi pätinu gruzínskeho územia a sú silne závislé od Ruska. Ich nezávislosť okrem Ruska uznala doposiaľ len Venezuela, Nikaragua, Nauru a Sýria. Podľa západných krajín Rusko tieto dve gruzínske provincie fakticky anektovalo.