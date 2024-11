Abcházsky prezident Bžanija odstúpil z funkcie

Suchumi 19. novembra (TASR) - Prezident gruzínskeho separatistického regiónu Abcházsko Aslan Bžanija sa po rokovaniach s opozíciou rozhodol odstúpiť z funkcie, oznámila v utorok jeho kancelária. TASR sa odvoláva na agentúru Reuters.



"V záujme zachovania stability a ústavného poriadku v krajine... Odstupujem zo svojej funkcie," uviedol Bžanija v podpísanom dokumente, ktorý zverejnila jeho kancelária na sociálnej sieti Telegram.



Bžanija pritom v piatok ustúpil tlaku demonštrantov a stiahol návrh na ratifikáciu investičnej dohody s Ruskom, ktorá vyvolala napätie v regióne. Protestujúci minulý týždeň prenikli do parlamentu a sídla prezidenta v hlavnom meste Suchumi. Nespokojní obyvatelia požadovali rezignáciu aj ďalších vládnych predstaviteľov.



Navrhovaná hospodárska dohoda s Ruskom by Rusom umožnila kupovať v Abcházsku nehnuteľnosti. Aktivisti sa obávali, že by to viedlo k masovej výstavbe obytných komplexov v Abcházsku, ktoré by vlastnili ruskí občania. Región s horami a plážami pri Čiernom mori je pre Rusov obľúbenou turistickou destináciou.



Hoci sa Moskva zdržala zásahu do rýchlo sa vyhrocujúcej situácie v Abcházsku, tamojšia kríza predstavuje ďalšiu výzvu pre ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorého krajina vedie vojnu proti Ukrajine už tisíc dní.



Po krátkej vojne s Gruzínskom v roku 2008 uznala Moskva nezávislosť Abcházska a Južného Osetska. Oba regióny tvoria spolu asi pätinu gruzínskeho územia a sú silne závislé od Ruska. Ich nezávislosť okrem Ruska uznala len Venezuela, Nikaragua, Nauru a Sýria. Podľa západných krajín Rusko tieto dve gruzínske provincie fakticky anektovalo.