Abcházsky prezident ponúkol demonštrantom svoju demisiu

Moskva 16. novembra (TASR) - Prezident proruského gruzínskeho odštiepeneckého regiónu Abcházsko Aslan Bžanija v sobotu uviedol, že rezignuje na svoju funkciu, ak demonštranti opustia budovu parlamentu v abcházskom hlavnom meste Suchumi. Uviedla to ruská tlačová agentúra RIA Novosti. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Bžanija dodal, že sa o funkciu plánuje uchádzať v nových voľbách.



Demonštranti vtrhli do budovy abcházskeho parlamentu a sídla prezidenta ešte v piatok na protest proti investičnej dohode s Moskvou.



Navrhovaná hospodárska dohoda s Ruskom by Rusom umožnila kupovať v Abcházsku nehnuteľnosti. Aktivisti sa obávajú, že by to viedlo k masovej výstavbe obytných komplexov v Abcházsku, ktoré by vlastnili ruskí občania. Región s horami a plážami pri Čiernom mori je pre Rusov obľúbenou turistickou destináciou.



Bžanija v piatok tlaku demonštrantov ustúpil a návrh na ratifikáciu investičnej dohody s Ruskom stiahol.



Po krátkej vojne s Gruzínskom v roku 2008 uznala Moskva nezávislosť Abcházska a Južného Osetska. Oba regióny tvoria spolu asi pätinu gruzínskeho územia a sú silne závislé od Ruska. Ich nezávislosť okrem Ruska uznala len Venezuela, Nikaragua, Nauru a Sýria. Podľa západných krajín Rusko tieto dve gruzínske provincie fakticky anektovalo.