Abcházsky prezident stiahol návrh dohody s Ruskom

Suchumi 15. novembra (TASR) - Prezident gruzínskeho separatistického regiónu Abcházsko Aslan Bžanija v piatok ustúpil demonštrantom a stiahol návrh na ratifikáciu investičnej dohody s Ruskom. Urobil tak po tlaku demonštrantov, ktorí prenikli do parlamentu a sídla prezidenta v hlavnom meste Suchumi. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Rozhodnutie oznámil prezidentov tlačový odbor, ktorý uviedol, že bolo prijaté "s cieľom stabilizovať situáciu v republike".



Podľa RFE/RL sa v piatok stovky demonštrantov zhromaždili pred parlamentom, kde poslanci plánovali rokovať o investičnej dohode s Ruskom. Počas protestu do jednej z brán oddeľujúcich pozemok komplexu vládnych budov od ulice narazilo nákladné auto a následne demonštranti prenikli dnu.



Na mieste bolo údajne počuť streľbu a proti demonštrantom polícia použila slzný plyn. Záchranné zložky uviedli, že pri proteste sa zranilo osem ľudí.



Polícia však prieniku demonštrantov nedokázala zabrániť. Podľa záberov kolujúcich po internete protestujúci prenikli do viacerých budov vrátane parlamentu.



Vo vládnom komplexu sú prítomní aj lídri opozície, ktorí podľa agentúru Interfax vyhlásili, že budovu neopustia, dokým neodstúpi prezident Bžanija.



Navrhovaná hospodárska dohoda s Ruskom by Rusom umožnila kupovať v Abcházsku nehnuteľnosti. Aktivisti sa obávajú, že by to viedlo k masovej výstavbe obytných komplexov v Abcházsku, ktoré by vlastnili ruskí občania. Región s horami a plážami pri Čiernom mori je pre Rusov obľúbenou turistickou destináciou.



Po krátkej vojne s Gruzínskom v roku 2008 uznala Moskva nezávislosť Abcházska a Južného Osetska. Oba regióny tvoria spolu asi pätinu gruzínskeho územia a sú silne závislé od Ruska. Ich nezávislosť okrem Ruska uznala len Venezuela, Nikaragua, Nauru a Sýria. Podľa západných krajín Rusko tieto dve gruzínske provincie fakticky anektovalo.