Abdalátí: Egypt príjme potrebné opatrenia na zaistenie jednoty Sudánu
Vyjadrenia ministra zahraničných vecí sú v súlade s výrokmi prezidenta Abdala Fattáha Sísího, ktorý takisto odmietol ohrozenie sudánskych štátnych inštitúcií.
Autor TASR
Káhira 14. januára (TASR) - Egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí v stredu vyhlásil, že Káhira prijme všetky potrebné opatrenia, aby zaistila jednotu Sudánu. V tejto krajine od roku 2023 pokračujú boje medzi armádou a Silami rýchlej podpory (RSF), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Šéf egyptskej diplomacie na tlačovej konferencii s osobitným vyslancom generálneho tajomníka OSN pre Sudán Ramtánom Lamámrom povedal, že Egypt „sa nebude len nečinne prizerať a nebude otáľať s prijatím potrebných opatrení, aby dokázal zachovať Sudán, jeho jednotu a územnú celistvosť“.
Egypt zdieľa so Sudánom južnú hranicu a je jedným z najbližších spojencov sudánskej armády v boji proti RSF od apríla 2023. Abdalátí zdôraznil, že Egypt „za žiadnych okolností neprijme a nedovolí rozpad Sudánu, sudánskych národných inštitúcií či ohrozenie sudánskej jednoty“. „To sú naše hranice,“ povedal a doplnil, že „narušenie sudánskej národnej bezpečnosti je narušením národnej bezpečnosti Egypta“.
Vyjadrenia ministra zahraničných vecí sú v súlade s výrokmi prezidenta Abdala Fattáha Sísího, ktorý takisto odmietol ohrozenie sudánskych štátnych inštitúcií.
Egypt a Sudán dlhodobo vojensky spolupracujú. V marci 2021 podpísali dohodu o výcviku, bezpečnosti hraníc a riešení spoločných hrozieb. Nadväzuje na obrannú dohodu z roku 1976 zameranú na boj proti vonkajším nebezpečenstvám.
