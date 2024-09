Abdalláh Búhabíb: Na Blízkom východe sa schyľuje k veľkému výbuchu

New York 21. septembra (TASR) - Libanonský minister zahraničných vecí Abdalláh Búhabíb varoval Bezpečnostnú radu OSN v New Yorku pred "veľkým výbuchom" v rámci stupňujúcich sa útokov medzi Izraelom a militantným proiránským hnutím Hizballáh pôsobiacom v Libanone. Informovala o tom agentúra DPA, ktorej správu prevzala TASR.



"Buď táto Bezpečnostná rada prinúti Izrael zastaviť svoju agresiu... alebo budeme tichými svedkami veľkého výbuchu, ku ktorému sa v tieto dni schyľuje," vyhlásil Búhabíb v piatok.



"Musíte pochopiť ešte predtým než bude príliš neskoro, že tento výbuch neušetrí ani Východ ani Západ a vráti nás späť do temného stredoveku," povedal libanonský šéf diplomacie.



Búhabíb obvinil Izrael z koordinovaných výbuchov tisícok pagerov a vysielačiek walkie-talkie hnutia Hizballáh, ktoré tento týždeň v Libanone zabili najmenej 37 ľudí a zranili 3000, vrátane civilistov.



Izrael sa zatiaľ k zodpovednosti za útoky verejne neprihlásil. Búhabíb v New Yorku zdôraznil, že Izrael nedodržiava princípy medzinárodného a humanitárneho práva. "Kým Izrael pácha tieto činy, sme svedkami iba jemného vyjadrenia ľútosti (zo strany Bezpečnostnej rady), čo Izrael len posmeľuje k nedodržiavaniu medzinárodných rezolúcií, z ktorých žiadna nebola implementovaná proti Izraelu od roku 1948," vyhlásil minister. "Výsledkom potom je, že z Izraela sa stal darebácky štát."